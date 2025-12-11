Encadrement de la masse salariale pour l’OL (officiel)

La DNCG a pris sa décision et l’Olympique Lyonnais n’est pas sorti indemne de son passage de ce jeudi matin. Si les transferts ne seront pas limités à proprement parlé, l’OL va avoir un encadrement de sa masse salariale, ce qui obligera le club rhodanien à ne pas augmenter de manière drastique ses dépenses dans ce domaine financier.

Metz, Brest et l’OM sont passés sans sourciller ce jeudi.