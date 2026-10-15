EL : OL - Crystal Palace : les compos (18h45 sur Canal+ Foot)

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parGuillaume Conte
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ça m'est arrivé à Marseille (j'ai juste fais waou) heureusement une belle action de Marseille j'ai fait ouiiiiiii Bon j'avais acheté une écharpe de l'OM pour l'offrir à mon neveux qui est supporter

PSG-OL : Les Lyonnais ne sont pas les bienvenus à Paris

Et si par malheur tu sautes de joie quand ton equipe met un but tu te sentiras mal tres mal parmi les autres supporters.

La DNCG déçue par l’OM, le retrait de points évoqué !

Arreter de les assommer comme ça. Ils ont deja été assommer par le match de Paris hier soir et encore des mauvaises nouvelles pour les finir

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762131112-1
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76213710-3
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