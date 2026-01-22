EL : Berne-OL, ce sera sur Canal+ Live10

L'OL se rendra en Suisse ce jeudi, avec un match qui ne sera pas retransmis en direct à la télévision française.

C'est une sensation que les supporters des clubs français ne sont pas habitués à connaitre. Voilà des décennies que les matchs des clubs tricolores sont retransmis à la télévision. Mais comme ce fut le cas pour la rencontre entre Berne et Lille un peu plus tôt dans cette saison, le match de l’équipe suisse de ce jeudi soir contre l’OL ne sera pas diffusé en France. Le sponsor maillot des Young Boys est une société interdite dans l’hexagone en raison de sa promotion pour des investissements risqués, et Canal+ n’a pas réussi à trouver la parade technique pour permettre la diffusion du match tout en floutant en permanence le sponsor en question.

Canal+ n'a pas trouvé la solution

Résultat, le match ne sera pas diffusé, même si le résultat peut rendre dubitatif, puisqu’il n’a jamais été autant question de cette société d’investissement depuis que les matchs sont interdits d’être retransmis sous peine d’une très forte amende.

En attendant, tout le monde cherche à se débrouiller pour suivre quand même la rencontre, même si aucune chaine ne retransmettra le match de l’OL. Canal+ a tout de même prévu un dispositif qui allait permettre de suivre la rencontre sur un de ses canaux, Canal+Live10. Sur cette chaine, il y aura des commentaires en audio des commentateurs sur place, et des statistiques et des données permettant de rendre le match plus vivant.

A noter que l’OL a aussi décidé de mettre gratuitement à disposition les commentaires en audio sur sa chaine Youtube, histoire de permettre aux plus passionnés de suivre quand même l’évolution de leur équipe préférée. Les extraits de la rencontre apparaîtront rapidement sur Canal+, qui aura pu travailler et traiter les images en différé.