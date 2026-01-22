ICONSPORT_282770_0177

EL : Berne-OL, ce sera sur Canal+ Live10

OL22 janv. , 14:20
parGuillaume Conte
1
L'OL se rendra en Suisse ce jeudi, avec un match qui ne sera pas retransmis en direct à la télévision française.
C'est une sensation que les supporters des clubs français ne sont pas habitués à connaitre. Voilà des décennies que les matchs des clubs tricolores sont retransmis à la télévision. Mais comme ce fut le cas pour la rencontre entre Berne et Lille un peu plus tôt dans cette saison, le match de l’équipe suisse de ce jeudi soir contre l’OL ne sera pas diffusé en France. Le sponsor maillot des Young Boys est une société interdite dans l’hexagone en raison de sa promotion pour des investissements risqués, et Canal+ n’a pas réussi à trouver la parade technique pour permettre la diffusion du match tout en floutant en permanence le sponsor en question.

Canal+ n'a pas trouvé la solution

Résultat, le match ne sera pas diffusé, même si le résultat peut rendre dubitatif, puisqu’il n’a jamais été autant question de cette société d’investissement depuis que les matchs sont interdits d’être retransmis sous peine d’une très forte amende.

Lire aussi

Berne-OL pas diffusé, Lyon offre une solution gratuiteBerne-OL pas diffusé, Lyon offre une solution gratuite
En attendant, tout le monde cherche à se débrouiller pour suivre quand même la rencontre, même si aucune chaine ne retransmettra le match de l’OL. Canal+ a tout de même prévu un dispositif qui allait permettre de suivre la rencontre sur un de ses canaux, Canal+Live10. Sur cette chaine, il y aura des commentaires en audio des commentateurs sur place, et des statistiques et des données permettant de rendre le match plus vivant.
A noter que l’OL a aussi décidé de mettre gratuitement à disposition les commentaires en audio sur sa chaine Youtube, histoire de permettre aux plus passionnés de suivre quand même l’évolution de leur équipe préférée. Les extraits de la rencontre apparaîtront rapidement sur Canal+, qui aura pu travailler et traiter les images en différé.

Europa League

22 janvier 2026 à 18:45
Young Boys
18:45
Olympique Lyonnais
1
Derniers commentaires

OL : Un gros départ en vue !

Donc l'OL n'est plus surveillé par la DNCG et n'a plus de dette ?

EL : Berne-OL, ce sera sur Canal+ Live10

Il y aura quand bien une chaine étrangère qui passera le match

OL : 90 ME à rembourser, Textor risque gros

ben alors je t'ai donner des club on t'entend plu?

Et encore une recrue à l'OL, c'est une surprise

30 millions oui lol c'est pas la meme chose

Et encore une recrue à l'OL, c'est une surprise

tout le monde sera en vente. si un club vient mettre 30M il partira

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
43181413321319
2
Paris Saint Germain
42181332401525
3
O. Marseille
35181125411922
4
O. Lyonnais
3318103527189
5
LOSC Lille
3218102633258
6
Rennes
311887330255
7
Strasbourg
271883728226
8
Toulouse
261875629236
9
Monaco
23187292833-5
10
Brest
22186482429-5
11
Angers SCO
22186482025-5
12
Lorient
22185762330-7
13
Paris
19185492432-8
14
Le Havre
19184771624-8
15
Nice
181853102135-14
16
Nantes
141835101730-13
17
Auxerre
121833121428-14
18
Metz
121833121940-21

