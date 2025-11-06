EdF : Pas de scandale Tolisso pour les Lyonnais

Corentin Tolisso regardera encore une fois l'équipe de France depuis son poste de télévision la semaine prochaine. Cette fois-ci, les supporters de l'OL sont beaucoup moins choqués.

Homme à tout faire de l’Olympique Lyonnais , Corentin Tolisso réalise un début de saison très solide. Présent offensivement, précieux dans la conservation du ballon, et véritable patron de la jeune génération lyonnaise, le milieu de terrain était plébiscité pour faire partie de la liste des Bleus en septembre ou en octobre.

Cela n’avait pas été le cas et cela avait eu le don d’agacer à l’OL, où on estimait que Didier Deschamps boudait les joueurs lyonnais. Mais cette fois, la musique est différente. Corentin Tolisso était clairement au bout du rouleau contre Brest le week-end dernier, et il a été mis au repos pour ce jeudi contre le Bétis Séville par Paulo Fonseca.

Pas de polémique donc pour Serious Charly, l’influenceur lyonnais qui estime qu’il s’agit surtout d’une très bonne chose pour le joueur de pouvoir souffler. « Une belle trêve pour que Corentin Tolisso se repose paisiblement au lieu de jouer des matches de merde », a lancé de manière très cash le suiveur de l’OL.

Si certains supporters lyonnais ont du mal à digérer de voir N’golo Kanté être rappelé depuis l’Arabie Saoudite, il s’agit d’un choix assumé à 100 % par Didier Deschamps. « Il est à son meilleur niveau à travers les matchs que je le vois faire. Il est toujours potentiellement sélectionné, lui doit se maintenir et c’est le cas aujourd’hui. Quand je l’appelle, c’est aussi pour qu’il ait un rôle important. Il est toujours dans ma réflexion, et je sais qu’il est toujours là », a livré le sélectionneur des Bleus pour qui le choix de faire revenir l’ancien joueur de Chelsea a du sens au niveau de l’expérience mais aussi du sportif.