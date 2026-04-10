ICONSPORT_260299_0593

Eagle démantelé, Textor viré et l’OL libéré !

OL10 avr. , 8:20
parGuillaume Conte
0
La situation ne peut plus durer au sein de la holding qui contient encore l'Olympique Lyonnais. La dette s'envole et des décisions radicales vont être prises en ce printemps pour changer l'avenir de l'OL.
Chaque semaine qui passe, et la fin d’Eagle et du projet mené par John Textor devient plus concrète. Ejecté de la direction du club mais toujours propriétaire, l’Américain fanfaronnait encore il y a quelques semaines, assurant avoir de très bonnes relations avec Ares Management, qui est le principal créancier de la structure montée par John Textor. Mais devant l’insolvabilité de la structure Eagle Football et la dette galopante, des mesures ont été prises récemment, avec notamment la décision par Ares de placer la holding regroupant l’OL, Molenbeek et Botafogo sous administration judiciaire. Le cabinet Cork Gully, spécialisé dans la restructuration des entreprises en difficulté, est devenu l’administrateur de cette structure dont John Textor a perdu le contrôle.
Comme l’explique l’expert financier et avocat Paul Quinn qui suit ce dossier de près depuis que John Textor a tenté d’acheter Everton, la dette globale est telle qu’aucune solution financière n’est possible pour préserver la holding. Le fait que Botafogo réclame 125 ME à l’OL pour des transferts nébuleux qui n’ont jamais concerné le club rhodanien et n’apparaissent pas dans ce sens-là dans les comptes de l’OL, rend l’explosion de Eagle inévitable.
« L’issue probable sera la liquidation du modèle multiclubs, Lyon et Botafogo étant vendus à des groupes d’investisseurs distincts et autonomes afin de rembourser partiellement la dette garantie d’environ 1,2 milliard de dollars (1 millard d'euros)», explique ainsi Paul Quinn, pour qui Botafogo est insolvable et sera vendu à des investisseurs extérieurs.
En ce qui concerne la suite pour l’OL, ce sera donc le départ effectif et total de John Textor, avec une Michele Kang aux commandes du club au moins jusqu’en juin 2027 et qui peut se positionner pour un rachat futur. Tout devrait se décider avant le mois de juin 2026 et le passage devant la prochaine DNCG.
Mais Arès Management doit y trouver son compte, et récupèrera sa part sur toutes les rentrées d’argent de l’OL en priorité. Voilà qui explique aussi pourquoi le besoin de vendre et de faire rentrer des millions sera capital l’été prochain, car les tours de passe-passe de John Textor ont provoqué une dette de 1 milliard d’euros, et qui ne cesse de grandir avec les intérêts galopants. Une dette que l’OL ne peut pas supporter seul, et c’est à ce niveau que se joueront les prochaines grosses échéances financières du club et de sa structure avant son implosion désormais inévitable.
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_363666_0370
OL

Tyler Morton dévoile sa volonté de rester à l’OL

ICONSPORT_363682_0274
OM

Amine Gouiri, le départ choc à l'OM

ICONSPORT_362197_0268
PSG

Il l'annonce, Barcola va pleurer s'il quitte le PSG

McCourt OM
OM

Stéphane Richard président, la vente de l'OM s'accélère

Fil Info

10 avr. , 9:30
Tyler Morton dévoile sa volonté de rester à l’OL
10 avr. , 9:00
Amine Gouiri, le départ choc à l'OM
10 avr. , 8:40
Il l'annonce, Barcola va pleurer s'il quitte le PSG
10 avr. , 8:00
Stéphane Richard président, la vente de l'OM s'accélère
10 avr. , 7:30
Indice UEFA : Strasbourg chute, mais la France garde espoir
10 avr. , 7:00
TV : OL - Lorient, à quelle heure et sur quelle chaîne ?
10 avr. , 00:00
L2 : Programme TV et résultats de la 30e journée
10 avr. , 00:00
L1 : Programme TV et résultats de la 29e journée
09 avr. , 22:59
CL : Programme TV et résultats des quarts de finale aller

Derniers commentaires

Il l'annonce, Barcola va pleurer s'il quitte le PSG

Du calme, Barcola est un joueur d’un groupe, ses amis donc il est loin de partir.

CAN 2025 : Le Maroc a mérité son titre, mais Hakimi « n’est pas fier »

Franchement, le titre ne devrait pas être décerné… on est en Avril 2026 et on parle toujours de la CAN… 2025. Le continent africain méritait mieux qu’un pays, le Maroc qui a perdu le match, et un autre le Sénégal dont la délégation est sortie du terrain pendant 15 grosses minutes. Faudra cependant bien passer à autre chose.

Stéphane Richard futur président de l’OM, c’est validé !

Majn. tu n as toujours pas compris. alors pour la centieme fois je vais te le repeter...... NAsser ne peut pas etre condamné ! argent illimité, il achete les politiciens Sarko Daty etc, les instances. Labrune Infantino, Valcques, donc t imagines bien qu un juge ne pourra jamais le mettre en prison;... c est bon là ou toujours pas?

Stéphane Richard futur président de l’OM, c’est validé !

si tu savais à quel point c est marrant de te voir chercher des liens, des phrases, des articles a longueur de journée. ça m eclate. merci pour tout !

Stéphane Richard futur président de l’OM, c’est validé !

Non mais t'inquiete, lui c'est chalgoumi bis, quand il parle ou écrit on a toujours du mal à comprendre ce qu'il dit.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
63272034612338
2
Lens
59281927542727
3
LOSC Lille
50281558453411
4
O. Marseille
49281549553718
5
Monaco
49281549493910
6
O. Lyonnais
48281468412912
7
Rennes
4728138747407
8
Strasbourg
43281279463412
9
Lorient
382891183842-4
10
Toulouse
37281071139354
11
Brest
3628106123743-6
12
Angers SCO
332896132437-13
13
Paris
3228711103344-11
14
Le Havre
2828610122336-13
15
Nice
272876153355-22
16
Auxerre
232858152337-14
17
Nantes
182746172445-21
18
Metz
152836192560-35

Loading