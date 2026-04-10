Eagle démantelé, Textor viré et l’OL libéré !

La situation ne peut plus durer au sein de la holding qui contient encore l'Olympique Lyonnais. La dette s'envole et des décisions radicales vont être prises en ce printemps pour changer l'avenir de l'OL.

Chaque semaine qui passe, et la fin d’Eagle et du projet mené par John Textor devient plus concrète. Ejecté de la direction du club mais toujours propriétaire, l’Américain fanfaronnait encore il y a quelques semaines, assurant avoir de très bonnes relations avec Ares Management, qui est le principal créancier de la structure montée par John Textor. Mais devant l’insolvabilité de la structure Eagle Football et la dette galopante, des mesures ont été prises récemment, avec notamment la décision par Ares de placer la holding regroupant l’OL , Molenbeek et Botafogo sous administration judiciaire. Le cabinet Cork Gully, spécialisé dans la restructuration des entreprises en difficulté, est devenu l’administrateur de cette structure dont John Textor a perdu le contrôle.

Comme l’explique l’expert financier et avocat Paul Quinn qui suit ce dossier de près depuis que John Textor a tenté d’acheter Everton, la dette globale est telle qu’aucune solution financière n’est possible pour préserver la holding. Le fait que Botafogo réclame 125 ME à l’OL pour des transferts nébuleux qui n’ont jamais concerné le club rhodanien et n’apparaissent pas dans ce sens-là dans les comptes de l’OL, rend l’explosion de Eagle inévitable.

« L’issue probable sera la liquidation du modèle multiclubs, Lyon et Botafogo étant vendus à des groupes d’investisseurs distincts et autonomes afin de rembourser partiellement la dette garantie d’environ 1,2 milliard de dollars (1 millard d'euros)», explique ainsi Paul Quinn, pour qui Botafogo est insolvable et sera vendu à des investisseurs extérieurs.

En ce qui concerne la suite pour l’OL, ce sera donc le départ effectif et total de John Textor, avec une Michele Kang aux commandes du club au moins jusqu’en juin 2027 et qui peut se positionner pour un rachat futur. Tout devrait se décider avant le mois de juin 2026 et le passage devant la prochaine DNCG.

Mais Arès Management doit y trouver son compte, et récupèrera sa part sur toutes les rentrées d’argent de l’OL en priorité. Voilà qui explique aussi pourquoi le besoin de vendre et de faire rentrer des millions sera capital l’été prochain, car les tours de passe-passe de John Textor ont provoqué une dette de 1 milliard d’euros, et qui ne cesse de grandir avec les intérêts galopants. Une dette que l’OL ne peut pas supporter seul, et c’est à ce niveau que se joueront les prochaines grosses échéances financières du club et de sa structure avant son implosion désormais inévitable.