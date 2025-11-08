Coup de tonnerre à l'OL, Paulo Fonseca change tout

ICONSPORT_165988_0001
L'OL s'est incliné dans la semaine en Ligue Europa sur la pelouse du Betis. Paulo Fonseca est désormais prêt à revoir certaines choses au sein de son équipe. 
L'OL avait fait tourner dans la semaine à Séville lors de sa rencontre face au Betis. Résultat, les Gones ont logiquement perdu la rencontre sur le score de 2 buts à 0. Mais Paulo Fonseca a eu le temps de tirer ses premiers enseignements. L'entraîneur portugais est apparemment disposé à changer certaines choses à l'OL, surtout tactiquement. Et on pourrait déjà le voir face au Paris Saint-Germain ce dimanche soir en Ligue 1 du côté du Groupama Stadium.

L'OL veut changer certaines choses 

Le fait que le portier de l'Olympique Lyonnais, Dominik Greif, possède dans sa palette un très bon jeu au pied, fait le bonheur de Fonseca. Mais le Portugais est disposé à changer certaines habitudes et moins l'utiliser. Interrogé sur le sujet devant la presse, l'ancien entraineur du LOSC a notamment indiqué : « On a la nécessité de faire notre construction avec l’intervention de notre gardien, c’est vraiment important. Mais je pense qu’avec le temps, ça risque de changer.
Nous pouvons voir aujourd’hui beaucoup de bonnes équipes, les meilleures, qui pressent via un marquage individuel strict. C’est le cas notamment en Angleterre et aussi un peu en France. Je pense qu’avec le temps, ça pourrait obliger les équipes à jouer plus long. On le constate en Angleterre et je pense que ça va changer chez nous aussi »

Alors que le PSG devrait aller chercher très haut le collectif de l'OL dimanche soir, les Gones pourraient user d'un jeu beaucoup plus direct pour faire tomber le club de la capitale. A moins que Luis Enrique n'ait déjà en tête un plan tactique bien précis, alors que les champions d'Europe s'avanceront dans le Rhône avec une équipe décimée par les blessures. Achraf Hakimi et Nuno Mendes ne seront notamment pas présents, ce qui change énormément de choses, que ce soit pour le PSG ou l'OL. 
0
