Corentin Tolisso met son nez dans les comptes de l'OL

OL30 nov. , 16:00
parNathan Hanini
Vendredi soir, l'Olympique Lyonnais a publié le tant attendu bilan financier de la saison 2024/2025. Sans surprise, la dernière année de John Textor à la tête du club rhodanien est désastreuse. Par la suite, le capitaine de l’OL, Corentin Tolisso a pris la parole.
201,2 millions de pertes sur l’exercice 2024/2025, le bilan financier de l’Olympique Lyonnais est tombé ce vendredi soir et le résultat est sans appel. Avec John Textor à sa tête, le septuple champion de France foncait droit dans le mur, preuve à l’appui avec le compte de résultat publié par Eagle Football Group. La dernière saison de l’Américain est comme attendue catastrophique. Une faillite totale qui a obligé Textor à se retirer pour laisser sa place à Michele Kang. Depuis le club tente de se relever, mais l’héritage des dernières saisons va devoir être traîné pendant encore quelques années.

Tolisso préfère Kang

Un bilan qui fait évidemment réagir les joueurs de l’effectif. Dans des propos retranscrits par Olympique et Lyonnais, Corentin Tolisso avoue qu'il se sent tout de même plus serein. Le milieu de terrain et international français est beaucoup plus rassuré désormais que sous la présidence de John Textor. « Comparé à il y a un an et demi, où tous les jours, j’avais l'impression de voir un truc sur l'OL et les finances, etc, franchement, pour travailler, c'est mieux, maintenant », note-t-il avant de poursuivre. « On a vu qu'il y avait des choses qui avaient été mises en place par la direction pour combler tout ça, pour que ça s'améliore. Aujourd'hui, j'ai carrément confiance en la direction. On voit que depuis que Michel Kang a repris la tête du club, ça va quand même mieux. Il faut espérer que ça continue, » rassure-t-il. Et le capitaine de la formation rhodanienne le sait, les joueurs peuvent aider le club à travers des performances sur le terrain. Toujours en lice pour le top 4 sur cette fin d’année 2025, l’OL peut rêver d’une coupe d’Europe afin de maximiser ses rentrées d’argents la saison prochaine. 

