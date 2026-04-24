Charly Rodriguez, la recrue explosive de l’OL !

Agent infiltré de l'Olympique Lyonnais au Mexique, César Delgado rêve d'envoyer Charly Rodriguez à Lyon cet été pour densifier le milieu de terrain de l'OL.

C’est certain, vue la situation économique de l’Olympique Lyonnais , que le club se qualifie ou pas pour la prochaine Ligue des Champions, le mercato devra une nouvelle fois être malin. Aller chercher des joueurs à moins de 10 millions d’euros, dans des championnats moins connus, et capables d’avoir un impact rapide pour faire gagner l’équipe de Paulo Fonseca, telle sera la mission de Matthieu Louis-Jean. Mais le chef de la cellule de recrutement de l’OL peut compter sur l’aide d’un ancien joueur du club, qui a gardé un très bon souvenir et des liens forts avec Lyon.

Delgado fait la pub de l'OL au Mexique

Il s’agit de César « Chelito » Delgado, qui a joué trois ans à Lyon, où il a disputé plus de 100 matchs en laissant le souvenir d’un joueur technique, polyvalent et qui donnait tout sur le terrain. Avant et après son passage à l’OL, l’Argentin a évolué au Mexique, un championnat dont il est resté proche. A tel point qu’il aimerait bien voir le club rhodanien puiser au Mexique pour se renforcer de manière intelligente.

Et Cesar Delgado de déjà donner le nom du joueur que Lyon doit acheter cet été : Carlos « Charly » Rodriguez (en bleu sur la photo). Le milieu de terrain défensif évolue à Cruz Azul, où il est sous contrat jusqu’en décembre 2029. A 29 ans, il possède déjà une belle expérience mais son seul passage en Espagne n’a pas été concluant. Pas de quoi freiner Cesar Delgado, persuadé que l’OL doit faire une très belle affaire en le recrutant.

« La Ligue 1 est un championnat extrêmement compétitif. J’aimerais que les Mexicains soient encouragés à y aller et franchir un cap, comme je l’ai fait. Il y a beaucoup de Mexicains qui peuvent y réussir. Charly Rodriguez ? J’aimerais qu’il vienne à Lyon, dans mon équipe. Bien sûr, il devra s’adapter car le style de jeu est très différent, mais s’il veut jouer au plus haut niveau, le championnat de France offre du prestige et la possibilité de disputer la Ligue des champions . J’espère qu’il m’écoutera et qu’il y verra une opportunité », a expliqué Cesar Delgado qui a au moins le mérite de mettre les choses au clair. L’Argentin a même confié au média mexicain El Universal Deportes, qu’il pouvait jouer un rôle si cela permettait à un transfert vers Lyon de voir le jour. Le message est passé pour Charly Rodriguez en tout cas, dont la valeur est estimée à 5 millions d’euros sur les sites spécialisés.