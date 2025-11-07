ICONSPORT_275831_0106

Cette pépite de l’OL va éclater au grand jour ce vendredi

07 nov.
Guillaume Conte
1
L'Olympique Lyonnais va avoir un oeil sur le championnat du National avec le prêt de son espoir sénégalais Dorival à Saint-Brieuc.
Les jeunes ont la parole à l’Olympique Lyonnais cette saison, en raison d’un mercato beaucoup plus restrictif qui laisse des places de libre. Certains joueurs en profitent pleinement, mais bien évidemment, tout le monde ne peut pas en tirer bénéfice. Ainsi, un jeune joueur de l’effectif du groupe réserve a été promu d’une autre façon.
Joueur de National 3 ou des U19 Nationaux depuis son arrivée il y a un an, Pierre-Antoine Dorival a reçu le feu vert pour rejoindre Saint-Brieuc, actuel dernier de National. En Bretagne, le Sénégalais formé au Dakar Sacré-Coeur va tenter de se faire sa place deux crans au-dessus de son niveau habituel. A seulement 19 ans, Dorival est considéré comme un élément très prometteur, et ce prêt va permettre de savoir s’il peut répondre au défi physique du troisième échelon français.
Sa licence a été tardivement validée, et il sera donc de la partie ce vendredi pour le match face à Villefranche. Président, recruteur et entraineur du club briochin, Guillaume Allanou n’a pas hésité une seconde au moment de trouver cet arrangement avec l’OL pour boucler son recrutement ces derniers jours.
« Nos deux joueurs dans l’entrejeu (Léo Yobé et Artur Zakharyan) ont beaucoup joué depuis le début de la saison et on avait besoin de quelqu’un en plus. Cela aurait pu être Julien Benhaim mais à partir du moment où on a su qu’il était absent pour plusieurs mois (talon), on s’est tourné vers un prêt. On attend un retour sur investissement, évidemment, mais de ce qu’on a vu il est talentueux et il va progresser », a livré le dirigeant de Saint-Brieuc dans Ouest-France. Une deuxième partie d saison qui sera donc à suivre pour Pierre-Antoine Dorival, trop juste pour atteindre la Ligue 1 mais qui va donc se tester à une étape intermédiaire dans les prochaines semaines. 
1
Derniers commentaires

Ousmane Dembélé, un miracle pour le PSG

Surtout la priorité est la coupe intercontinentale !!! En fin d année !!!

Endrick à l'OL, Lyon fait une offre victorieuse à 4ME

c'est sur mais 4.5M c'est le prix de satriano ... du coup a voir en fin de saison l'operation la plus rentable

Cette pépite de l’OL va éclater au grand jour ce vendredi

À 19 ans , il va jouer en National… Wahou , un vrai Pépitoast Zinzin … 😆🇧🇷🇵🇹🇫🇷🇺🇦

Domenech allume l'OL : « C’est une équipe très moyenne avec des joueurs moyens »

Je vois que tout le monde l’aime le Foutreux Translucide sur ce forum 🤣

Pierre Ménès menacé de mort et placé sous protection policière

Tu troll non stop et tu parles? En plus comparer le fait de menacer de tuer un homme et son gosse et violer sa femme c'est comparable ?!? T'es le roi des abrutis ça c'est un fait ! Mais tu dois être de la catégorie de ce mec vu que ça te semble acceptable...

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
241173121912
2
O. Marseille
2211713251114
3
Lens
221171317107
4
LOSC Lille
2011623231310
5
Monaco
201162323176
6
O. Lyonnais
201162316124
7
Strasbourg
191161422166
8
Nice
171152416160
9
Toulouse
151143417152
10
Rennes
151136218171
11
Paris
14114251820-2
12
Le Havre
13113441216-4
13
Brest
10112451418-4
14
Angers SCO
1011245815-7
15
Nantes
9112361017-7
16
Lorient
9112361325-12
17
Metz
8112271026-16
18
Auxerre
711218717-10

