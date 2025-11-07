Cette pépite de l’OL va éclater au grand jour ce vendredi

Surtout la priorité est la coupe intercontinentale !!! En fin d année !!!
c'est sur mais 4.5M c'est le prix de satriano ... du coup a voir en fin de saison l'operation la plus rentable
À 19 ans , il va jouer en National… Wahou , un vrai Pépitoast Zinzin … 😆🇧🇷🇵🇹🇫🇷🇺🇦
Je vois que tout le monde l’aime le Foutreux Translucide sur ce forum 🤣
Tu troll non stop et tu parles? En plus comparer le fait de menacer de tuer un homme et son gosse et violer sa femme c'est comparable ?!? T'es le roi des abrutis ça c'est un fait ! Mais tu dois être de la catégorie de ce mec vu que ça te semble acceptable...
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|24
|11
|7
|3
|1
|21
|9
|12
|22
|11
|7
|1
|3
|25
|11
|14
|22
|11
|7
|1
|3
|17
|10
|7
|20
|11
|6
|2
|3
|23
|13
|10
|20
|11
|6
|2
|3
|23
|17
|6
|20
|11
|6
|2
|3
|16
|12
|4
|19
|11
|6
|1
|4
|22
|16
|6
|17
|11
|5
|2
|4
|16
|16
|0
|15
|11
|4
|3
|4
|17
|15
|2
|15
|11
|3
|6
|2
|18
|17
|1
|14
|11
|4
|2
|5
|18
|20
|-2
|13
|11
|3
|4
|4
|12
|16
|-4
|10
|11
|2
|4
|5
|14
|18
|-4
|10
|11
|2
|4
|5
|8
|15
|-7
|9
|11
|2
|3
|6
|10
|17
|-7
|9
|11
|2
|3
|6
|13
|25
|-12
|8
|11
|2
|2
|7
|10
|26
|-16
|7
|11
|2
|1
|8
|7
|17
|-10
𝙐𝙣 𝙧𝙚𝙣𝙛𝙤𝙧𝙩 𝙙𝙖𝙣𝙨 𝙡’𝙚𝙣𝙩𝙧𝙚𝙟𝙚𝙪. ✍️ Le Stade Briochin est heureux d’annoncer l’arrivée en prêt de Pierre-Antoine Diatta Dorival, en provenance de @OL Âgé de 19 ans, ce milieu de terrain prometteur vient renforcer le cœur du jeu briochin pour cette saison. 💪