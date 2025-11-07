Cette pépite de l’OL va éclater au grand jour ce vendredi

L'Olympique Lyonnais va avoir un oeil sur le championnat du National avec le prêt de son espoir sénégalais Dorival à Saint-Brieuc.

Les jeunes ont la parole à l’Olympique Lyonnais cette saison, en raison d’un mercato beaucoup plus restrictif qui laisse des places de libre. Certains joueurs en profitent pleinement, mais bien évidemment, tout le monde ne peut pas en tirer bénéfice. Ainsi, un jeune joueur de l’effectif du groupe réserve a été promu d’une autre façon.

Joueur de National 3 ou des U19 Nationaux depuis son arrivée il y a un an, Pierre-Antoine Dorival a reçu le feu vert pour rejoindre Saint-Brieuc, actuel dernier de National. En Bretagne, le Sénégalais formé au Dakar Sacré-Coeur va tenter de se faire sa place deux crans au-dessus de son niveau habituel. A seulement 19 ans, Dorival est considéré comme un élément très prometteur, et ce prêt va permettre de savoir s’il peut répondre au défi physique du troisième échelon français.

Sa licence a été tardivement validée, et il sera donc de la partie ce vendredi pour le match face à Villefranche. Président, recruteur et entraineur du club briochin, Guillaume Allanou n’a pas hésité une seconde au moment de trouver cet arrangement avec l’OL pour boucler son recrutement ces derniers jours.

« Nos deux joueurs dans l’entrejeu (Léo Yobé et Artur Zakharyan) ont beaucoup joué depuis le début de la saison et on avait besoin de quelqu’un en plus. Cela aurait pu être Julien Benhaim mais à partir du moment où on a su qu’il était absent pour plusieurs mois (talon), on s’est tourné vers un prêt. On attend un retour sur investissement, évidemment, mais de ce qu’on a vu il est talentueux et il va progresser », a livré le dirigeant de Saint-Brieuc dans Ouest-France. Une deuxième partie d saison qui sera donc à suivre pour Pierre-Antoine Dorival, trop juste pour atteindre la Ligue 1 mais qui va donc se tester à une étape intermédiaire dans les prochaines semaines.