Cet exploit de l’OL, personne ne l’a vu venir

Après sa victoire à Monaco (3-1) samedi, l’Olympique Lyonnais termine la phase aller du championnat avec 30 points. Un total supérieur à celui de la saison dernière au même stade de la compétition, le tout avec un effectif moins compétitif. C’est dire la performance des Gones sur la première partie d’exercice.

Cette phase aller nous aura réservé quelques surprises. Il y a encore quelques mois, peu sont ceux qui auraient cru à une simple deuxième place du Paris Saint-Germain à mi-saison. Ils étaient encore moins nombreux à prédire le titre honorifique du Racing Club de Lens champion d’automne, ou la présence de l’Olympique Lyonnais dans la course au podium de Ligue 1. Et pourtant, les hommes de Paulo Fonseca sont bien là.

Vainqueurs à Monaco samedi, les Gones terminent la mi-saison avec 30 points au compteur. Un total supérieur à celui de la saison dernière. Au même stade de la compétition, le club rhodanien comptait deux unités de moins. La statistique peut paraître anecdotique, jusqu’au moment où l’on se souvient des atouts à la disposition du coach portugais. Paulo Fonseca pouvait encore compter sur des individualités du niveau d’Alexandre Lacazette, de Rayan Cherki, de Georges Mikautadze, sans oublier le gardien brésilien Lucas Perri. Cette saison, après avoir échappé de peu à la rétrogradation administrative initialement prononcée par la DNCG, l’Olympique Lyonnais évolue avec un effectif moins compétitif sur le papier.

La nouvelle direction a dû faire des sacrifices et tenter des paris dans son recrutement. Cela n’a pas empêché l’équipe de bien se compter en championnat, mais aussi sur la scène européenne puisque l’actuel cinquième de Ligue 1 occupe la tête du classement de la Ligue Europa après six journées. Comme l’indiquait Corentin Tolisso après le succès à Louis-II, la meilleure atmosphère après le départ de l’ancien président John Textor a aidé. Tout comme la cohésion trouvée par Paulo Fonseca en attendant l’intégration d’Endrick ainsi que les retours de blessure de Malick Fofana et d’Ernest Nuamah.