C'est bouclé, Ouédraogo va signer à l'OL

L'OL enregistre une nouvelle recrue au poste d'arrière gauche, avec la signature à venir la semaine prochaine de Mohamed Ouédraogo, en provenance du championnat d'Autriche.

Depuis quelques jours, l’Olympique Lyonnais avançait à grandes enjambées pour faire signer Mohamed Ouédraogo. L’accord total est désormais trouvé pour permettre la venue de l’arrière gauche du Burkina Faso. Pour le faire signer, Lyon a donc trouvé un accord avec le joueur du SCR Atlach, avant de trouver un accord avec le club autrichien affirme Foot Mercato . Un montant de 1,5 million d’euros était évoqué récemment pour cette transaction. Plus rien ne s’oppose à sa signature, certainement la semaine prochaine après le cap du 1er juillet pour des raisons comptables.

Ouédraogo est attendu après le week-end à Lyon pour y passer sa visite médicale et devenir un joueur capable de donner un peu plus de volume à Paulo Fonseca au poste d’arrière gauche. L’OL l’a bien compris, il ne sera pas possible de conserver Nicolas Tagliagico et Abner, même si c’est le Brésilien qui semble le plus proche de la sortie.

L'OL continue en tout cas d'avancer sur son mercato, et ce dans les deux sens même si tout doit être officialisé au 1er juillet. Plus que quelques jours à attendre donc pour les supporters afin de voir officiellement que sera le visage de leur équipe pour la saison prochaine.