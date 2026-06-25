C'est bouclé, Ouédraogo va signer à l'OL

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Normal vu comment ils ont été traités par certains dirigeants et pas mal de supporters...
Toute façon il faut bien un nom
Oui
hors sujet
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