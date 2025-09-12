Ce pays qui envoie 20 millions d'euros à l'OL

En quête de nouveaux revenus pour répondre aux exigences de la DNCG et de l’UEFA, l’Olympique Lyonnais va récupérer une jolie somme d’argent provenant de son nouveau partenariat avec la République du Congo.

Passé tout proche d’une relégation administrative en Ligue 2, le club rhodanien a réussi à sauver sa peau en apportant de l’argent frais dans les caisses suite au départ de John Textor. Validé par la DNCG, le projet de renflouement de l’ OL a d’abord pris forme durant le mercato estival, où Lyon a fait un bénéfice de 70 millions d’euros, grâce notamment aux départs de Rayan Cherki (Manchester City) et Georges Mikautadze (Villarreal). Mais il n’y a pas que sur le marché des transferts que Lyon a agi pour retrouver une balance positive afin de convaincre la DNCG et l’UEFA de ne pas lui donner de sanctions.

L’OL signe avec la République du Congo

Outre le renouvellement de plusieurs sponsoring importants, comme celui avec Groupama pour le stade ou Emirates pour le maillot, l’OL a également signé un nouveau partenariat avec l’état de la République du Congo. En effet, en juillet dernier, Michele Kang s’était déplacée à Brazzaville pour signer un joli contrat avec le président de la République du Congo, Denis Sassou-N’Guesso. Si ce partenariat a pour but premier de favoriser le développement du football dans ce pays africain de près de 6,5 millions d’habitants, il va aussi apporter à Lyon.

Un partenariat à 5 millions d’euros par saison

En effet, selon le journal Sport News Africa , ce partenariat signé pour quatre ans, soit jusqu’en juin 2029, va rapporter 5 millions d’euros par saison au club lyonnais. Un joli contrat qui va également se transformer en actions concrètes, sachant que l’OL va ouvrir une académie au Congo tout en réhabilitant le complexe de Kintele. De plus, l’Etat du Congo disposera d’une loge au Groupama Stadium pour assister à tous les matchs de Ligue 1 mais aussi d’Europe League. Ce partenariat se traduira aussi par des publicités au stade, ainsi qu’une présence d’un slogan sur les maillots, que ce soit chez les pros, les féminines ou les équipes de jeunes. Un deal gagnant-gagnant sachant que les deux parties vont trouver leur bonheur, que ce soit au niveau humain ou économique.