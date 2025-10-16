Ce buteur de l’OL demande des caviars pour briller

L'OL a déboursé un million d'euros en prêt payant pour faire venir Martin Satriano dans les dernières heures du mercato. L'Uruguayen espère bien avoir lancé sa saison avec l'aide de ses coéquipiers.

Faire une saison sans avant-centre confirmé, c’est le défi dans lequel l’Olympique Lyonnais s’est lancé. Un pari osé mais presque forcé après les départs d’Alexandre Lacazette et Georges Mikautadze pour soulager les finances du club rhodanien. Un joueur a toutefois été recruté à ce poste en toute fin du mercato, il s’agit de Martin Satriano, qui sortait d’une longue absence sur blessure, et ne possédait pas vraiment le profil d’un joueur capable d’être le leader offensif d’une formation européenne. L’Uruguayen révélé à Brest peine à se mettre en valeur, après un passage raté à Lens.

Avec un but face à Salzbourg, d’une superbe tête sur un service en or d’Adam Karabec, Satriano a lancé sa carrière lyonnaise. Conscient d’être un joueur de surface qui peut s’avérer précieux s’il est en confiance, le natif de Montévidéo a fait passer un message en conférence de presse, à deux jours du déplacement à Nice. Il veut être alimenté par les formidables passeurs décisifs que peuvent être Malick Fofana et Adam Karabec, et travaille la complémentarité avec eux à l’entrainement et en match.

« Je dois aussi m’adapter aux joueurs autour de moi et comprendre comment ils jouent. Malick et Adam, ce sont des joueurs très rapides, donc à moi d’être bien positionné et de me tenir toujours prêt. Mon point fort, c’est que mentalement, je n’abandonne jamais, j’essaie de gagner tout le temps. Je m’adapte à ce que demande le coach et aux qualités des autres joueurs. Je travaille beaucoup pour l’équipe. Ce but face à Salzbourg m’a fait du bien. Ça m’enlève un peu de pression, je me sens bien, mais je dois beaucoup travailler encore. Je dois m’améliorer physiquement et apprendre à connaître davantage mes coéquipiers », a livré le joueur qui avait tapé dans l’oeil de l’Inter Milan à seulement 20 ans, en 2021.

Avec des offrandes comme celle du Tchèque face à Salzbourg, beaucoup de buteurs peuvent en effet se mettre en valeur. L’OL espère bien avoir lancé la saison de Martin Satriano, alors que la finition est parfois manquante en cette première partie de saison.