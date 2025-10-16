ICONSPORT_272612_0069

Ce buteur de l’OL demande des caviars pour briller

OL16 oct. , 19:00
parGuillaume Conte
L'OL a déboursé un million d'euros en prêt payant pour faire venir Martin Satriano dans les dernières heures du mercato. L'Uruguayen espère bien avoir lancé sa saison avec l'aide de ses coéquipiers. 
Faire une saison sans avant-centre confirmé, c’est le défi dans lequel l’Olympique Lyonnais s’est lancé. Un pari osé mais presque forcé après les départs d’Alexandre Lacazette et Georges Mikautadze pour soulager les finances du club rhodanien. Un joueur a toutefois été recruté à ce poste en toute fin du mercato, il s’agit de Martin Satriano, qui sortait d’une longue absence sur blessure, et ne possédait pas vraiment le profil d’un joueur capable d’être le leader offensif d’une formation européenne. L’Uruguayen révélé à Brest peine à se mettre en valeur, après un passage raté à Lens. 
Avec un but face à Salzbourg, d’une superbe tête sur un service en or d’Adam Karabec, Satriano a lancé sa carrière lyonnaise. Conscient d’être un joueur de surface qui peut s’avérer précieux s’il est en confiance, le natif de Montévidéo a fait passer un message en conférence de presse, à deux jours du déplacement à Nice. Il veut être alimenté par les formidables passeurs décisifs que peuvent être Malick Fofana et Adam Karabec, et travaille la complémentarité avec eux à l’entrainement et en match. 
« Je dois aussi m’adapter aux joueurs autour de moi et comprendre comment ils jouent. Malick et Adam, ce sont des joueurs très rapides, donc à moi d’être bien positionné et de me tenir toujours prêt. Mon point fort, c’est que mentalement, je n’abandonne jamais, j’essaie de gagner tout le temps. Je m’adapte à ce que demande le coach et aux qualités des autres joueurs. Je travaille beaucoup pour l’équipe. Ce but face à Salzbourg m’a fait du bien. Ça m’enlève un peu de pression, je me sens bien, mais je dois beaucoup travailler encore. Je dois m’améliorer physiquement et apprendre à connaître davantage mes coéquipiers », a livré le joueur qui avait tapé dans l’oeil de l’Inter Milan à seulement 20 ans, en 2021. 
Avec des offrandes comme celle du Tchèque face à Salzbourg, beaucoup de buteurs peuvent en effet se mettre en valeur. L’OL espère bien avoir lancé la saison de Martin Satriano, alors que la finition est parfois manquante en cette première partie de saison. 
M. Satriano

M. Satriano

UruguayUruguay Âge 24 Attaquant

Coupe de France

Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Europa League

Matchs2
Buts1
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Ligue 1

Matchs2
Buts0
Passes décisives1
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
Derniers commentaires

OL : Seul contre la France entière, Fonseca le vit mal

Je ne vois ou il chiale comme tu le dis... Tu as une drôle de manière d'interpréter les choses toi.

OL : Seul contre la France entière, Fonseca le vit mal

4 comms, 4 crétins qui passent plus de temps sur les sujets de l'OL que sur ceux de leur équipe de cœur...

Le PSG bis effraie la Ligue 1, Luis Enrique en rigole

ta gueule sac a foutre

Le PSG bis effraie la Ligue 1, Luis Enrique en rigole

ta gueule sac a foutre

Rennes a encore roulé l’OL, ça ne passe plus

Surtout avec un propriétaire milliardaire comme Textor Ces joueurs seraient une goutte d eau pour lui ^^

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
1675111358
2
O. Marseille
15750215510
3
Strasbourg
1575021477
4
O. Lyonnais
157502954
5
Monaco
13741216124
6
Lens
1374121064
7
LOSC Lille
11732214104
8
Paris
1073131213-1
9
Toulouse
1073131112-1
10
Rennes
107241910-1
11
Brest
8722311110
12
Nice
87223912-3
13
Lorient
77214916-7
14
Auxerre
67205510-5
15
Le Havre
67133810-2
16
Nantes
6713357-2
17
Angers SCO
57124311-8
18
Metz
27025516-11

