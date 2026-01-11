CdF : Endrick marque déjà pour l’OL





Titulaire surprise ce dimanche contre Lille, Endrick a mis le feu d’entrée de jeu dans le match face à Lille. S’il a rapidement trouvé le poteau, il a fini par marquer son premier but sous ses nouvelles couleurs à la reprise d’une belle déviation de Corentin Tolisso. Un sens du but qui fait déjà des ravages pour le joueur prêté par le Real Madrid, et qui apporte déjà beaucoup au collectif lyonnais.