CdF : Après l’ASSE, un énorme coup de pouce pour l’OL

Le tirage au sort des 32e de finale de la Coupe de France a livré son verdict, et l'OL jouera chez un club voisin du Rhône. L'inversion du match est en discussion.

En cette fin d’automne, c’est l’occasion pour les petits d’affronter les gros. Pour les clubs amateurs, ce sont les tours de Coupe les plus intéressants qui ont lieu en ce moment, avec le 8e tour et les 32es de finale. Cela donne toujours des rencontres où les deux mondes se rencontrent, avec des beaux souvenirs pour ceux qui n’ont jamais réussi à atteindre le haut niveau.

Mais désormais, il est de plus en plus difficile pour les « petits » de recevoir les « grands » dans leur stade, avec les contraintes de sécurité, les supporters et l’organisation. Résultat le week-end dernier, l’ASSE a accueilli le club voisin d’Ecotay-Moignt à Geoffroy-Guichard, pour une belle fête et une victoire 11-1 qui a évité tout piège aux Verts.

En 32e de finale, l’OL affrontera Saint-Cyr/Collonges, qui évolue en Régional 1. Mais selon Le Progrès, dans la foulée du tirage au sort, le club amateur a émis le désir d’inverser le match pour s’offrir un match de prestige au Groupama Stadium. Une rencontre qui pourrait avoir lieu le vendredi 19 ou le dimanche 21 décembre, l’équipe féminine de l’OL évoluant le samedi 20 dans le stade de Décines. Si ce n’est pas encore gagné au niveau organisationnel, Lyon s’éviterait aussi un déplacement toujours délicat chez un club voisin, même si l’écart de division est colossal.

L’OL et Saint-Cyr/Collonges discutent en tout cas déjà en ce sens pour cette rencontre qui va vite arriver, et peut aussi être une belle fête dans le Rhône même si le suspense ne sera pas forcément au rendez-vous. De quoi passer un tour sans forcer pour les Lyonnais, même si l’OL craignait aussi l’enchainement des matchs à une période toujours délicate pour les pelouses.