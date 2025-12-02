ICONSPORT_278616_0237

CdF : Après l’ASSE, un énorme coup de pouce pour l’OL

OL02 déc. , 9:40
parGuillaume Conte
Le tirage au sort des 32e de finale de la Coupe de France a livré son verdict, et l'OL jouera chez un club voisin du Rhône. L'inversion du match est en discussion. 
En cette fin d’automne, c’est l’occasion pour les petits d’affronter les gros. Pour les clubs amateurs, ce sont les tours de Coupe les plus intéressants qui ont lieu en ce moment, avec le 8e tour et les 32es de finale. Cela donne toujours des rencontres où les deux mondes se rencontrent, avec des beaux souvenirs pour ceux qui n’ont jamais réussi à atteindre le haut niveau. 
Mais désormais, il est de plus en plus difficile pour les « petits » de recevoir les « grands » dans leur stade, avec les contraintes de sécurité, les supporters et l’organisation. Résultat le week-end dernier, l’ASSE a accueilli le club voisin d’Ecotay-Moignt à Geoffroy-Guichard, pour une belle fête et une victoire 11-1 qui a évité tout piège aux Verts. 
En 32e de finale, l’OL affrontera Saint-Cyr/Collonges, qui évolue en Régional 1. Mais selon Le Progrès, dans la foulée du tirage au sort, le club amateur a émis le désir d’inverser le match pour s’offrir un match de prestige au Groupama Stadium. Une rencontre qui pourrait avoir lieu le vendredi 19 ou le dimanche 21 décembre, l’équipe féminine de l’OL évoluant le samedi 20 dans le stade de Décines. Si ce n’est pas encore gagné au niveau organisationnel, Lyon s’éviterait aussi un déplacement toujours délicat chez un club voisin, même si l’écart de division est colossal. 
L’OL et Saint-Cyr/Collonges discutent en tout cas déjà en ce sens pour cette rencontre qui va vite arriver, et peut aussi être une belle fête dans le Rhône même si le suspense ne sera pas forcément au rendez-vous. De quoi passer un tour sans forcer pour les Lyonnais, même si l’OL craignait aussi l’enchainement des matchs à une période toujours délicate pour les pelouses.  
Derniers commentaires

Turpin, Letexier, c'est le régime de la peur en Ligue 1

A priori c’est pas mieux dans certains autres championnats …et ils sont plutôt bons en C1 …c’est plus les consignes qu’ils ont qui sont mauvaises ..quand tu vois qu’ils laissent beaucoup jouer en C1 et sifflent tout et n’importe quoi en L1 …. En L1 ou L2 il est impossible de faire un pressing agressif ….à chaque mini contact ils sifflent et arrêtent le jeu …c’est insupportable

Nice : Haise démissionne, Moffi et Boga veulent partir !

^Faudrait aussi voir à respecter les supporters déçus mais réglo ….cad la majorité ..faire ce que tu dis c’est ouvrir une guerre avec tous les supporters niçois Faut surtout trouve et virer les violents …

Nice : Haise démissionne, Moffi et Boga veulent partir !

Le foot et tout ce qui gravite autour dans toute sa splendeur ! On croirait que les mecs jouent leur vie lorsqu'ils supportent un club de foot ...

Nice : Haise démissionne, Moffi et Boga veulent partir !

Pour le coup, ta solution est très très bête je trouve....Du coup, le club subit 2 fois en fait!

CdF : Après l’ASSE, un énorme coup de pouce pour l’OL

Fallait que l’Ol copie les verts^^ …seront ils capables de respecter autant leurs voisins que les verts l’ont fait …

