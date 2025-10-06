Tolisso OL

Ça dégénère à l’OL, Tolisso calme tout le monde

OL06 oct. , 21:00
parEric Bethsy
0
Alors qu’une nouvelle victoire lui tendait les bras, l’Olympique Lyonnais a été renversé par Toulouse (1-2) dimanche. Une défaite particulièrement frustrante pour les Gones et leurs supporters, d’où le message rassurant du capitaine Corentin Tolisso après la rencontre.
Pendant la trêve internationale, l’Olympique Lyonnais aura sans doute du mal à oublier sa contre-performance. Les hommes de Paulo Fonseca ont fini par s’incliner à domicile face à Toulouse alors qu’ils semblaient se diriger vers un succès assez facile. Sur la lancée de ses précédentes sorties, l’équipe rhodanienne, qui restait sur quatre victoires consécutives toutes compétitions confondues, le tout sans encaisser le moindre but, avait logiquement ouvert le score grâce à Malick Fofana (24e).

Sa domination aurait dû lui permettre de prendre un avantage beaucoup plus confortable. Mais les locaux n’ont pas suffisamment poussé. Résultat, un doublé de l’attaquant brésilien Emersonn a permis au Téfécé d’arracher un succès inespéré. De quoi provoquer de la frustration, voire de la colère dans le vestiaire de l’Olympique Lyonnais où Moussa Niakhaté s'est défoulé sur une porte. « C'est de l'énervement quand je suis arrivé au vestiaire, a expliqué le défenseur central au micro de Ligue 1+. C'est un truc bête, stupide, que je n'ai pas à faire, j'ai mis un coup de poing dans la porte et je me suis ouvert. Ce n'est rien de grave, mais c'est très stupide surtout. »
Son agacement reflète bien la déception des supporters au Groupama Stadium et sur les réseaux sociaux. C’est d’ailleurs sur la toile que le capitaine Corentin Tolisso a senti la nécessité de rassurer tout le monde. « Très déçu de ce résultat à la maison et de cette deuxième mi-temps. La saison est longue, on lâchera pas ! Merci pour votre soutien !! », a réagi le milieu de terrain, conscient que ce revers n’efface pas l’excellent début de saison de son équipe.
0
