Benzema à l'OL, le roi du mercato s'enflamme

OL30 nov.
Mehdi Lunay
1
L'Olympique Lyonnais est la destination idéale pour tous les attaquants en manque de temps de jeu. Très limités dans ce secteur, les Gones se préparent à accueillir Endrick pour 6 mois. Karim Benzema prendra t-il la suite du Brésilien ?
Cette saison, l'Olympique Lyonnais vit une situation quasi inédite dans son histoire. Réputé pour la qualité de ses buteurs, formés ou non au club, l'OL n'aligne que le maladroit Martin Satriano depuis septembre. Avec un seul but en Ligue Europa, l'Uruguayen a vite confirmé ses faibles statistiques en carrière (13 buts totaux). Dans ce contexte, les Gones vont accueillir Endrick en prêt à partir de janvier. Le jeune attaquant brésilien du Real Madrid doit dépanner jusqu'à la fin de saison. Mais, le recrutement d'un avant-centre est déjà le dossier prioritaire du prochain mercato estival.

Fabrizio Romano envoie Benzema à l'OL

Au vu des restrictions budgétaires qui touchent le club rhodanien, le choix ne sera pas immense. Un nom revient dans toutes les discussions, celui de Karim Benzema. Le Ballon d'Or 2022 sera en fin de contrat à Al-Ittihad en juin et admet avoir des touches en Europe. Il aura alors 38 ans et rêvera de relever un dernier défi. Pourquoi pas dans son club formateur ? De quoi boucler la boucle et redorer son image en France après le feuilleton de son départ précipité au Mondial 2022. Le Progrès est pessimiste, évoquant un « rêve » plutôt qu’un « transfert probable ».
Les arguments avancés par le quotidien rhônalpin sont financiers puisque Benzema touche 100 millions d'euros de salaire annuel en Arabie Saoudite. L'attaquant devrait diviser sa rémunération par 20 au moins pour entrer dans les clous de la DNCG. Toutefois, le spécialiste du mercato Fabrizio Romano est plus optimiste pour l'OL. L'Italien a balayé d'un revers de main les rumeurs sur un retour de Benzema au Real Madrid. Par contre, il juge que « l’influence du Français pourrait faire pencher la balance en faveur de Lyon » dans ce dossier. Les supporters lyonnais et les cadres de la LFP se frottent déjà les mains...
