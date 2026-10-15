Benzema a bien un contrat anti-OL avec l'Arabie Saoudite

Intéressé pour revenir dans son club formateur de l’Olympique Lyonnais, Karim Benzema ne pourra pas réaliser son dernier rêve sachant qu’il est toujours lié avec le championnat d’Arabie Saoudite…
Comme Didier Drogba à l’OM, le retour de Karim Benzema à l’OL restera un vieux serpent de mer sans fin. Formé et révélé aux yeux du grand public à Lyon entre 1997 et 2009, jusqu’à son grand départ pour le Real Madrid, le Ballon d’Or 2022 n’a jamais caché son intention de revenir un jour chez les Gones. L’été dernier, au moment de la rupture du contrat de KB9 avec Al-Hilal, la rumeur d’un éventuel come-back de l’attaquant de 38 ans a circulé à Lyon. Le directeur sportif Matthieu Louis-Jean a même reconnu avoir tenté sa chance avec l’ancien Gone, mais les négociations n’avaient pas pu aboutir, sachant que Benzema est toujours lié au championnat saoudien.
Malgré tout, Benzema aurait bien voulu revenir là où tout a commencé pour lui. C’est en tout cas ce que vient de déclarer Karim Djaziri, son agent historique, au micro de Daniel Riolo.
« Il y a réfléchi pendant longtemps de revenir à Lyon »
« Cet été, non il n'aurait pas pu revenir à Lyon, car il a un contrat qui le lie avec le Royaume d'Arabie saoudite. Il y a réfléchi pendant longtemps de revenir à Lyon. C'est sa ville, son équipe, son club. Contrairement à beaucoup de joueurs, Karim n'a connu que quelques clubs, c'est très rare aujourd'hui une carrière linéaire comme ça. Je ne compte pas l'Arabie Saoudite car au lieu de faire un championnat ils auraient mieux fait de venir acheter le nôtre, ça leur aurait fait plus de pub (sourires). Il a fait une carrière exceptionnelle. Le plus grand club français de l'époque, il joue dedans. Le plus grand club européen de l'époque, il joue dedans », a lancé, dans le Riolo Club, l’ex-agent de Benzema, qui sait que l’attaquant français est bloqué en Arabie Saoudite même s’il n’est plus sous contrat avec Al-Hilal depuis août dernier. En revanche, il a un engagement financier avec la Saudi Pro League dont il doit se défaire s'il veut jouer en Europe. Et malgré son amour affiché pour l'OL, il n'est pas encore prêt à faire une croix sur une somme estimée à 18 millions d'euros par an.