Benzema a bien un contrat anti-OL avec l'Arabie Saoudite

Intéressé pour revenir dans son club formateur de l’Olympique Lyonnais, Karim Benzema ne pourra pas réaliser son dernier rêve sachant qu’il est toujours lié avec le championnat d’Arabie Saoudite…

Comme Didier Drogba à l’OM, le retour de Karim Benzema à l’ OL restera un vieux serpent de mer sans fin. Formé et révélé aux yeux du grand public à Lyon entre 1997 et 2009, jusqu’à son grand départ pour le Real Madrid, le Ballon d’Or 2022 n’a jamais caché son intention de revenir un jour chez les Gones. L’été dernier, au moment de la rupture du contrat de KB9 avec Al-Hilal, la rumeur d’un éventuel come-back de l’attaquant de 38 ans a circulé à Lyon. Le directeur sportif Matthieu Louis-Jean a même reconnu avoir tenté sa chance avec l’ancien Gone, mais les négociations n’avaient pas pu aboutir, sachant que Benzema est toujours lié au championnat saoudien.

Malgré tout, Benzema aurait bien voulu revenir là où tout a commencé pour lui. C’est en tout cas ce que vient de déclarer Karim Djaziri, son agent historique, au micro de Daniel Riolo.

« Il y a réfléchi pendant longtemps de revenir à Lyon »