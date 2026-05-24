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Aston Villa bat City et fait un joli cadeau à l’OL

OL24 mai , 19:25
parGuillaume Conte
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Aston Villa réussit une très belle fin de saison et cela profite à l'Olympique Lyonnais, qui avait besoin de voir le club anglais aller chercher la 4e place pour être avantagé cet été.
L’Olympique Lyonnais pourra envoyer quelques délices à Aston Villa cet été si ce petit coup de pouce s’est avéré payant. Vainqueur de la Ligue Europa et quatrième de la Premier League, le club de Birmingham libère bien une place de plus en Ligue des Champions, au bénéfice du Sporting Portugal. Il fallait que ces deux conditions soient réunies pour que l’UEFA exerce ce point du règlement, et c’est fait depuis la victoire 2-1 de la formation d’Unai Emery à Manchester City ce dimanche soir. Le billet qualificatif pour la Ligue des Champions obtenu par Villa grâce à la victoire en Europa League est donc revenu à l'UEFA, l'Angleterre bénéficiant déjà d'une place en plus grâce à son indice UEFA de la saison.
Grâce à cet enchainement d’Aston Villa, l’OL récupère le statut de tête de sénior numéro 1 dès le troisième tour préliminaires des qualifications à la Ligue des Champions. Cela lui assure d’éviter Bodo Glimt, l’Olympiakos et Fenerbahçe d’entrée de jeu, ce qui n’est pas négligeable.
Une bonne nouvelle pour les clubs lyonnais, car si cela ne garantit pas la présence en barrage, cela assure un adversaire moins prestigieux comme le NEC Nimègue, Sturm Graz, le Sparta Prague ou l’Union Saint-Gilloise.
Il faudra de toute façon faire le travail sur le tour préliminaire et l’éventuel barrage, mais être assuré d’éviter le Fenerbahçe n’est pas non plus anodin par exemple.
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