Angers-OL : Ruddy Buquet désigné, Lyon enrage

L’OL a appris la nomination de Ruddy Buquet pour son match sur la pelouse d’Angers dimanche après-midi. Un arbitre qui n’inspire pas confiance aux supporters du club rhodanien.

Un arbitre qui n’a pas vraiment laissé de bons souvenirs à l’Olympique Lyonnais cette saison, notamment à Rennes, quand il n’avait pas exclu Anthony Rouault malgré une semelle colossale sur Khalis Merah tandis que Tyler Morton avait lui reçu un carton rouge. « Après un match face à Monaco marqué par des décisions arbitrales contestées et des prises de parole publiques du club, la désignation de Ruddy Buquet pour Angers vs OL pose un problème évident de gestion. Dans un contexte aussi tendu, la priorité d’une institution responsable devrait être d’apaiser les débats, pas de les raviver » juge le compte spécialisé Gones Radio, très agacé, et de poursuivre.

« Nommer un arbitre ayant un passif récent avec l’une des deux équipes ne peut qu’alimenter le doute, quelles que soient ses compétences. L’arbitrage repose sur une chose essentielle qui est la confiance. Cette confiance passe aussi par des décisions de désignation cohérentes et lisibles. Ce type de choix ne fait que fragiliser davantage la crédibilité de l’arbitrage français. Comment parler d’apaisement quand les décisions prises produisent exactement l’effet inverse ? » s’interroge le compte spécialisé dans l’actualité de l’Olympique Lyonnais sur X. Autant dire, il est inutile de le préciser, que Ruddy Buquet sera particulièrement scruté et mis sous pression dimanche après-midi au stade Raymond Kopa. En cas de polémique, les dirigeants de l’OL sauront une fois de plus se faire entendre.