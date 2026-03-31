Angers-OL : Ruddy Buquet désigné, Lyon enrage

Actuellement Safonov est plus efficace que lui donc il joue c'est le foot.Mais il doit bosser et il pourra peut etre
l'offre et la demande tu connais pas ? dc arrete de dire des bétises aussi grosse que toi
Bein oui sans doute mais ca n'ouvrira pas la porte a Tolisso.... Koné qui etait absent de ce rassemblement sera appellé a l aplace de camavinga du coup... Et le reste ZAIRE, TCHOUAMENI, Rabiot, Ngolo, et voila quoi 5 pour 2 postes...
Non ... Je suis lucide.
Tout ca nous montre que le choix d'avoir vendu Mikau plutot que le tres surcoté Fofana fut un tres mauvais choix....CQFD! Les faits sont là en tout cas!!
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|60
|26
|19
|3
|4
|58
|22
|36
|59
|27
|19
|2
|6
|54
|24
|30
|49
|27
|15
|4
|8
|54
|35
|19
|47
|27
|14
|5
|8
|41
|29
|12
|47
|27
|14
|5
|8
|42
|34
|8
|46
|27
|14
|4
|9
|47
|38
|9
|44
|27
|12
|8
|7
|43
|37
|6
|40
|27
|11
|7
|9
|43
|33
|10
|37
|27
|10
|7
|10
|38
|32
|6
|37
|27
|9
|10
|8
|37
|41
|-4
|36
|27
|10
|6
|11
|34
|39
|-5
|32
|27
|9
|5
|13
|24
|37
|-13
|31
|27
|7
|10
|10
|32
|43
|-11
|27
|27
|6
|9
|12
|22
|35
|-13
|27
|27
|7
|6
|14
|32
|52
|-20
|22
|27
|5
|7
|15
|22
|36
|-14
|17
|26
|4
|5
|17
|24
|45
|-21
|14
|27
|3
|5
|19
|25
|60
|-35
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🆕 𝗔𝗡𝗚𝗘𝗥𝗦 𝗩𝗦 𝗢𝗟 : 𝗗𝗘𝗖𝗜𝗦𝗜𝗢𝗡 𝗤𝗨𝗜 𝗜𝗡𝗧𝗘𝗥𝗥𝗢𝗚𝗘 Après un match face à Monaco marqué par des décisions arbitrales contestées et des prises de parole publiques du club, la désignation de Ruddy Buquet pour Angers vs OL pose un problème évident de gestion.
🆕 𝗔𝗡𝗚𝗘𝗥𝗦 𝗩𝗦 𝗢𝗟 : 𝗟𝗘𝗦 𝗔𝗥𝗕𝗜𝗧𝗥𝗘𝗦 🧑⚖️ Arbitre central : Ruddy Buquet 🚩 Assistant 1 : Erwan Finjean 🚩 Assistant 2 : Gwenaël Pasqualotti 🔁 4e arbitre : Ahmed Taleb 🎥 VAR 1 : Julien Schmitt 🎥 VAR 2 : Mehdi Mokhtari 🔴🔵🦁 #TeamOL #SCOOL #Ligue1 [📰@FFF] pic.x.com/u07DT0zDjk