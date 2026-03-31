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Angers-OL : Ruddy Buquet désigné, Lyon enrage

OL31 mars , 11:00
parCorentin Facy
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L’OL a appris la nomination de Ruddy Buquet pour son match sur la pelouse d’Angers dimanche après-midi. Un arbitre qui n’inspire pas confiance aux supporters du club rhodanien.
Les supporters de l’Olympique Lyonnais ont démarré cette trêve internationale avec un goût amer en bouche la semaine dernière. La défaite contre l’AS Monaco au Groupama Stadium a beaucoup de mal à passer. D’abord car l’OL menait au score à la mi-temps, mais aussi car l’arbitrage a mis Corentin Tolisso et ses coéquipiers dans une colère noire. François Letexier a refusé d’accorder un penalty à Endrick malgré un énorme tirage de maillot dans la surface, ce qui a énormément agacé le club rhodanien dans son ensemble. Dans ce contexte, la Ligue de Football Professionnel a annoncé la nomination de Ruddy Buquet pour le match entre le SCO Angers et l’OL ce dimanche à 15 heures dans le cadre de la 28e journée de Ligue 1.
Un arbitre qui n’a pas vraiment laissé de bons souvenirs à l’Olympique Lyonnais cette saison, notamment à Rennes, quand il n’avait pas exclu Anthony Rouault malgré une semelle colossale sur Khalis Merah tandis que Tyler Morton avait lui reçu un carton rouge. « Après un match face à Monaco marqué par des décisions arbitrales contestées et des prises de parole publiques du club, la désignation de Ruddy Buquet pour Angers vs OL pose un problème évident de gestion. Dans un contexte aussi tendu, la priorité d’une institution responsable devrait être d’apaiser les débats, pas de les raviver » juge le compte spécialisé Gones Radio, très agacé, et de poursuivre.

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« Nommer un arbitre ayant un passif récent avec l’une des deux équipes ne peut qu’alimenter le doute, quelles que soient ses compétences. L’arbitrage repose sur une chose essentielle qui est la confiance. Cette confiance passe aussi par des décisions de désignation cohérentes et lisibles. Ce type de choix ne fait que fragiliser davantage la crédibilité de l’arbitrage français. Comment parler d’apaisement quand les décisions prises produisent exactement l’effet inverse ? » s’interroge le compte spécialisé dans l’actualité de l’Olympique Lyonnais sur X. Autant dire, il est inutile de le préciser, que Ruddy Buquet sera particulièrement scruté et mis sous pression dimanche après-midi au stade Raymond Kopa. En cas de polémique, les dirigeants de l’OL sauront une fois de plus se faire entendre.
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Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
60261934582236
2
Lens
59271926542430
3
O. Marseille
49271548543519
4
O. Lyonnais
47271458412912
5
LOSC Lille
4727145842348
6
Monaco
4627144947389
7
Rennes
4427128743376
8
Strasbourg
40271179433310
9
Toulouse
37271071038326
10
Lorient
372791083741-4
11
Brest
3627106113439-5
12
Angers SCO
322795132437-13
13
Paris
3127710103243-11
14
Le Havre
272769122235-13
15
Nice
272776143252-20
16
Auxerre
222757152236-14
17
Nantes
172645172445-21
18
Metz
142735192560-35

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