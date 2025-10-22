ICONSPORT_272201_0003

OL : Plainte déposée, l'UEFA met Lyon sous pression

OL22 oct. , 19:30
parCorentin Facy
2
Les supporters de l’OL ont été très surpris ce mercredi après-midi en apprenant de la bouche de Paulo Fonseca que Rachid Ghezzal n’était plus qualifié pour disputer l’Europa League. Un dossier qui n’est peut-être pas clos.
Surprise à l’Olympique Lyonnais, Rachid Ghezzal ne peut plus jouer l’Europa League. Dans le groupe lors des deux premiers matchs contre Utrecht et Salzbourg, l’international algérien ne jouera plus avant un hypothétique huitième de finale. En cause, une clarification de l’UEFA sur un point de règlement, qui empêche à présent Rachid Ghezzal de disputer les compétitions européennes, lui qui avait été enregistré après la date initiale en raison de son arrivée tardive au club le 5 septembre.
Mais le dossier ne va peut-être pas en rester là puisque l’UEFA a confirmé au Dauphiné Libéré avoir reçu une plainte de la part d’Utrecht, Rachid Ghezzal étant entré en jeu contre les Néerlandais lors de la 1ère journée remporté par les Gones aux Pays-Bas le 25 septembre dernier (0-1). « Nous confirmons qu’en vertu de l’article 31 du règlement de la compétition UEFA Europa League, le joueur Rachid Ghezzal ne remplit pas les conditions requises pour participer aux compétitions de clubs de l’UEFA jusqu’à la prochaine période d’enregistrement » indique d’abord l’instance européenne, contacté par le Dauphiné, avant de poursuivre.

Une enquête ouverte par l'UEFA

« Le club a été dûment informé et le joueur a été retiré de la liste de l’effectif avant le match contre le FC Salzbourg. Veuillez également noter qu’à la suite du match précédent au cours duquel le joueur a été aligné, le FC Utrecht a déposé une plainte. Une enquête disciplinaire a été ouverte et l’affaire est toujours en cours. Nous n’avons pas d’autres commentaires à ce stade » écrit l’UEFA. La fin du message semble indiquer que l’OL n’en a pas terminé avec ce dossier. Reste à savoir si des sanctions pourraient être prises par l’instance européenne.

Du côté lyonnais, on se veut plutôt serein sur le sujet malgré la plainte déposée par Utrecht. « Nous avons eu une clarification de l’UEFA concernant un point de règlement, il n’est plus qualifié pour jouer en Coupe d’Europe » déclare le club rhodanien, qui a bien reçu un courrier de l’UEFA pour lui signifier l’état de la situation. Pour rappel, le joker Hans Hateboer est dans une situation similaire à celle de Rachid Ghezzal et ne peut pas être inscrit sur les listes européennes avant la fin de la première phase.
2
