Rachat de l’OL en danger, Cork Gully fait très peur

Sur le point de passer devant la DNCG, l'OL et Michele Kang espèrent présenter leur plan de rachat du club. Mais l'attitude de l'administrateur judiciaire interpelle.

Dans le marasme de la situation de l’Olympique Lyonnais, la situation est promise à un premier dénouement majeur dans les prochains jours. En effet, Michele Kang aimerait proposer un projet de reprise du club rhodanien devant la DNCG la semaine prochaine, afin d’enfin faire valider des actionnaires, une direction et des créances clairement identifiées pour l’avenir de l’OL. Un souhait louable à condition que tout le monde joue le jeu.

L'inquiétude grandit en Belgique, et désormais à Lyon

Ce n’est plus forcément le cas selon les informations de Sud Info. Le média belge se penche sur la situation pas loin d’être catastrophique de Molenbeek, qui n’a pas été autorisé à repartir dans les divisions professionnelles belges. Comme l’OL, le club belge fait partie du giron des clubs regroupés chez Eagle par John Textor. Mais la formation de Bruxelles ne parvient pas à avancer au sujet de son avenir, en raison du silence pesant du cabinet Cork Gully, nommé administrateur judiciaire par Eagle Bidco, la holding actionnaire majoritaire de l’OL, pour gérer la vente et la reprise des clubs concernés.

« L’administrateur judiciaire anglais joue tout simplement au mort, ne répondant plus, que ce soit à Dailly, au RWDM et même à l’Olympique Lyonnais. Cork Gully traine, apparemment sous prétexte qu’il n’aurait plus de ressources financières à allouer à la gestion de ce dossier », glisse Sud Info. Une révélation qui laisse entendre que le cabinet anglais Cork Gully sent bien que ce dossier est très limité en terme de capitaux et de moyens financiers. En effet, avec des dettes à tous les niveaux et des accords à trouver dans tous les sens pour essayer d’y faire face, il n’y aura probablement aucun gagnant sur le plan financier dans le rachat à venir de l’OL, où il sera surtout question de remboursement et de limiter la casse.

Mais le silence de Cork Gully à ce moment crucial peut tout de même interpeller, alors que l’OL a besoin de finaliser une opération de grande ampleur pour son rachat par Michele Kang, associée au principal créancier Ares Management.