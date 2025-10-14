A Lyon, Aulas se rapproche d'un sacre historique

L'ancien patron de l'OL est désormais officiellement entré en politique. Et il espère bien réaliser un carton historique aux élections municipales.

Même si la fin de son règne a été très compliquée avec une gestion financière pointée du doigt et une décennie sans aucun titre majeur, Jean-Michel Aulas conserve une très belle image à l’Olympique Lyonnais. Et même dans toute la ville de Lyon. Ainsi, à quelques mois des élections municipales, il est désormais candidat à la Mairie de la cité des Gones. Avec le soutien de la droite et du centre, celui qui est aussi vice-président délégué de la FFF était déjà le grand favori pour récupérer les clés de la ville.

Le sondage publié ce mardi est le premier à être dévoilé en vue des élections de 2026. Et il fait la part belle à Jean-Michel Aulas, qui récolte 47 % des intentions de vote au premier tour. Pas loin donc, dans ces conditions, d’être élu sans même avoir besoin d’une finale face au maire actuel, Grégory Doucet, qui terminerait en deuxième position de ce premier tour avec 23 % des intentions de vote.

Beaucoup de choses peuvent encore se passer d’ici au printemps prochain, mais la candidature de JMA est en tout cas bien accueillie à Lyon, et récupère tous les suffrages de la droite et du centre. A gauche, les voix sont dispersés avec les listes LFI et divers gauche. Néanmoins, avec une telle avance, aucun scénario ne prévoit, dans ce sondage effectué par le cabinet d’étude Vérian, une défaite d’Aulas au second tour. De quoi laisser entrevoir un retour triomphant entre Rhône et Saône pour l’ancien président de l’OL, qui vient juste de lancer sa campagne et l’a fait de manière spectaculaire en obtenant l’accord de tous les parties du centre et de la droite pour que personne ne se mette en travers de sa route.