8,5ME pour la pépite mexicaine, l'OL a pris l'avantage

Il en est où le projet "OM NEXT GÉNÉRATION"?
En espérant que le costume ne soit pas trop grand pour lui
Ça, je n'y crois absolument pas. Si vous vous souvenez d'un match de l'équipe de France à Nice contre l'Italie, ils avaient joué dans ce système et ça avait très bien fonctionné.
mec un club il a de l'argent il achete des joueurs qu'il veut une nation n'achete pas une nation ne s'entraine pas tout les jours ensemble un club oui!! et puis j'avais oublier qu'il n'y avait pas de purge en ldc mdr et tu dis regarder les matchs.
il devait surtout prendre rouge !!
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