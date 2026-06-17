8,5ME pour la pépite mexicaine, l'OL a pris l'avantage

Depuis 24 heures, les rumeurs évoquent l'intérêt de plusieurs clubs pour Brian Gutierrez, l'international mexicain qui évolue à Chivas. Au Mexique, on estime que l'OL est en pole position dans ce dossier.

Présent au Mondial 2026 avec le Mexique, Brian Gutierrez suscite déjà l'intérêt de plusieurs équipes européennes. Ces dernières heures, l'Olympique Lyonnais et l'AS Monaco ont notamment été cités comme de possibles points de chute pour le milieu offensif né aux Etats-Unis. Ce mercredi, le média mexicain Chivaspasion confirme qu'effectivement les deux équipes de Ligue 1 sont susceptibles de recruter Brian Gutierrez lors du mercato d'été, mais notre confrère précise que l'Olympique Lyonnais a un vrai avantage sur le club de la Principauté, à savoir que l'OL jouera au minimum l'Europa Ligue et peut-être même la Ligue des champions, ce qui ne sera pas le cas de Monaco. Cela n'est pas du tout anodin pour le joueur de Chivas, lequel est pressé de se faire un nom s'il signe en Europe.

L'OL devra payer 8,5ME

Pour réaliser cette opération, l'Olympique Lyonnais devra débourser 8,5 millions d'euros, explique Gilberto Affaro, journaliste mexicain, qui suit l'actualité du club où évolue Brian Gutierrez. « Ce prix tient compte de plusieurs facteurs : son jeune âge, l'énorme potentiel qu'il a démontré en Liga Mexicaine et avec l'équipe nationale mexicaine, ainsi que la durée de son contrat, puisqu'il est sous contrat jusqu'en 2030. Par conséquent, Guadalajara n'a aucune raison de le vendre à court terme et peut négocier en position de force », précise notre confrère. Le seul souci qui pourrait apparaître dans ce dossier, c'est que le milieu international mexicain brille énormément lors de cette Coupe du Monde. Car si c'est le cas, les offres risquent d'arriver de toute l'Europe et surtout le prix de Brian Gutierrez va probablement grimper. Même si l'OL a bien l'intention de se renforcer cet été, ce ne sera pas à n'importe quel prix, et celui actuel conviendrait très bien aux dirigeants de l'Olympique Lyonnais.