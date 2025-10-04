15 joueurs concernés, alerte à l’OL

L'OL a un dernier coup de collier à mettre contre Toulouse ce week-end. Après, tout le monde ne pourra pas souffler et Lyon devra se méfier de cette trêve internationale qui a été si piegeuse pour le PSG par exemple.

Après la rentrée du football en août, l’enchaînement des matchs en septembre a fait des dégâts et a rempli l’infirmerie dans plusieurs clubs. S’il a beaucoup été question du PSG avec les joueurs sollicités dans les équipes nationales et qui sont revenus blessés, Paris n’est pas la seul club très concerné par les trêves internationales. En effet, l’OL va avoir un contingent de 15 joueurs sollicités par les devoirs internationaux à partir de lundi prochain. Des plus connus comme Nicolas Tafliafico (Argentine), Malick Fofana (Belgique), Tanner Tessmann (Etats-Unis) et Moussa Niakhaté (Sénégal), il faut ajouter les plus jeunes comme Khalis Merah, Enzo Molebe (France U18) et les Portugais Mathys De Carvalho et Afonso Moreira (U20). Au total, ce sont 15 joueurs rhodaniens qui sont concernés.

Tout ce beau monde se dispersera après le match de l’OL face à Toulouse de dimanche et cela risque de faire vide au centre d’entraînement la semaine prochaine. C’est aussi le lot des équipes qui marchent bien. Car Dominik Greif, qui était par exemple absent de la sélection slovaque depuis plus d’un an, profite de son incroyable série de clean-sheets pour réapparaitre dans les petits papiers du sélectionneur. Il ne manque plus qu’un international A chez les Bleus pour compléter le tableau, mais Didier Deschamps n’a pour le moment pas l’intention de faire venir Corentin Tolisso.

De quoi faire souffler le capitaine de l’OL, qui se dit que ses coéquipiers ne vont pas tous revenir en pleine forme de déplacements parfois longs et de sollicitations inégales. Il faudra pourtant que le staff de Paulo Fonseca surveille ses troupes, avec un enchainement musclé en octobre qui verra Lyon défier Nice, Bâle, Strasbourg, le Paris FC, Brest, le Bétis Séville et enfin le PSG sous un rythme soutenu. Et contrairement au PSG, une cascade de blessures en attaque ne serait peut-être pas digérée aussi facilement à Lyon.