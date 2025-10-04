ICONSPORT_272612_0285

15 joueurs concernés, alerte à l’OL

OL04 oct. , 12:20
parGuillaume Conte
L'OL a un dernier coup de collier à mettre contre Toulouse ce week-end. Après, tout le monde ne pourra pas souffler et Lyon devra se méfier de cette trêve internationale qui a été si piegeuse pour le PSG par exemple. 
Après la rentrée du football en août, l’enchaînement des matchs en septembre a fait des dégâts et a rempli l’infirmerie dans plusieurs clubs. S’il a beaucoup été question du PSG avec les joueurs sollicités dans les équipes nationales et qui sont revenus blessés, Paris n’est pas la seul club très concerné par les trêves internationales. En effet, l’OL va avoir un contingent de 15 joueurs sollicités par les devoirs internationaux à partir de lundi prochain. Des plus connus comme Nicolas Tafliafico (Argentine), Malick Fofana (Belgique), Tanner Tessmann (Etats-Unis) et Moussa Niakhaté (Sénégal), il faut ajouter les plus jeunes comme Khalis Merah, Enzo Molebe (France U18) et les Portugais Mathys De Carvalho et Afonso Moreira (U20). Au total, ce sont 15 joueurs rhodaniens qui sont concernés.
Tout ce beau monde se dispersera après le match de l’OL face à Toulouse de dimanche et cela risque de faire vide au centre d’entraînement la semaine prochaine. C’est aussi le lot des équipes qui marchent bien. Car Dominik Greif, qui était par exemple absent de la sélection slovaque depuis plus d’un an, profite de son incroyable série de clean-sheets pour réapparaitre dans les petits papiers du sélectionneur. Il ne manque plus qu’un international A chez les Bleus pour compléter le tableau, mais Didier Deschamps n’a pour le moment pas l’intention de faire venir Corentin Tolisso. 
De quoi faire souffler le capitaine de l’OL, qui se dit que ses coéquipiers ne vont pas tous revenir en pleine forme de déplacements parfois longs et de sollicitations inégales. Il faudra pourtant que le staff de Paulo Fonseca surveille ses troupes, avec un enchainement musclé en octobre qui verra Lyon défier Nice, Bâle, Strasbourg, le Paris FC, Brest, le Bétis Séville et enfin le PSG sous un rythme soutenu. Et contrairement au PSG, une cascade de blessures en attaque ne serait peut-être pas digérée aussi facilement à Lyon.  
Derniers commentaires

Il supplie ce joueur de l'OM de ne pas signer à Chelsea

S'il ne baisse pas du niveau vu contre l'Ajax, voire s'il continue de progresser, ça serait une chance de le garder.

Le Parc des Princes vendu au PSG, Paris va voter !

Je ne comprends pas et ne comprendrai jamais l'intérêt pour une ville de posséder un stade de football abritant un Club professionnel. et ça devient carrément absurde quand le Club en question pèse 4,5 milliards et génère plus de 800 millions de CA.

La VAR s'est plantée, lourd soupçon sur Barça-PSG

En même temps les clubs français se font régulièrement partouzer par les clubs espagnols, donc pour une fois que ça va dans le sens inverse...

OL : Pierre Ménès s'incline devant ce coup de génie à 32ME

Au passage, si toi aussi, tu pouvais fermer ta gueule une fois pour toute... Tu t'es suffisamment ridiculisé l'an passé, Essaye de grandir.

15 joueurs concernés, alerte à l’OL

c'est quand meme une sacré bonne recomposition du groupe a la baisse pour l'ol, bon travail effectué , une reduction des couts avec finalement un groupe restreint mais qui a l'air bien plus solide sur le terrain, bon travail de l'ol cet été, il faudra compter sur eux et c'est tant mieux. bravo!

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
1565018124
2
O. Lyonnais
156501583
3
O. Marseille
1264027125
4
Monaco
12640241410
5
Strasbourg
126402297
6
LOSC Lille
1063124139
7
Lens
106312385
8
Paris
107313-11213
9
Rennes
96231-178
10
Brest
7621301111
11
Toulouse
76213-2911
12
Nice
76213-3710
13
Lorient
77214-7916
14
Auxerre
66204-448
15
Le Havre
56123-268
16
Nantes
56123-257
17
Angers SCO
56123-336
18
Metz
26024-8513

