« L’OL ne meurt jamais, » la chaîne Ligue 1+ a choisi son camp

La Ligue 1 fait une halte ce mercredi soir sur les écrans
pour une journée en semaine. Après une victoire contre Strasbourg, l’Olympique
Lyonnais aura à cœur de lancer une dynamique sur la pelouse du Paris FC.
Après deux défaites en deux journées, l’Olympique Lyonnais
s’est relancé à la maison dimanche dernier face à Strasbourg. Menés au score,
les hommes de Paulo Fonseca ont renversé les Alsaciens réduits en infériorité
numérique. Sportivement la semaine de l’OL
s’est bien passée. Après une
victoire en Ligue Europa contre Bâle, le club rhodanien a retrouvé les trois
points en Ligue 1 également. Désormais, le septuple champion de France va
devoir confirmer ce mercredi soir sur la pelouse du Paris FC. Le promu a été
battu sur sa pelouse par Nantes vendredi dernier. De son côté, l'OL devra
faire sans Malick Fofana absent trois mois.
Fonseca peut miser sur sa jeunesse
Pour promouvoir cette affiche, le diffuseur Ligue 1+ a mis à
profit son consultant et ex-lyonnais Rémy Vercoutre. Dans une vidéo
promotionnelle, l’ancien portier des Gones souhaite que l’OL lance sa nouvelle
histoire. « L’Olympique Lyonnais ne meurt jamais. Après deux défaites de suite en Ligue 1, Les Gones ont frappé un grand coup dimanche soir face à Strasbourg. Avec cette équipe, on vit des émotions incroyables. Elle pratique un très beau football et elle révèle de vraies pépites. C’est peut-être le début d’une belle histoire. Mais il faut confirmer dès ce mercredi », explique
l’ancien gardien de Caen. Quatrième de Ligue 1, l’Olympique Lyonnais a
l’occasion de rester dans la course au top 4 en cas de bon résultat face au
Paris FC. Les hommes de Paulo Fonseca peuvent compter sur la jeunesse Lyonnaise
à l’image d’Afonso Moreira. Le jeune portugais de 20 ans a inscrit le but de la
gagne contre Strasbourg dimanche soir au Parc OL.