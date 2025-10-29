ICONSPORT_275095_0288

« L’OL ne meurt jamais, » la chaîne Ligue 1+ a choisi son camp

OL29 oct. , 14:00
parNathan Hanini
La Ligue 1 fait une halte ce mercredi soir sur les écrans pour une journée en semaine. Après une victoire contre Strasbourg, l’Olympique Lyonnais aura à cœur de lancer une dynamique sur la pelouse du Paris FC.
Après deux défaites en deux journées, l’Olympique Lyonnais s’est relancé à la maison dimanche dernier face à Strasbourg. Menés au score, les hommes de Paulo Fonseca ont renversé les Alsaciens réduits en infériorité numérique. Sportivement la semaine de l’OL s’est bien passée. Après une victoire en Ligue Europa contre Bâle, le club rhodanien a retrouvé les trois points en Ligue 1 également. Désormais, le septuple champion de France va devoir confirmer ce mercredi soir sur la pelouse du Paris FC. Le promu a été battu sur sa pelouse par Nantes vendredi dernier. De son côté, l'OL devra faire sans Malick Fofana absent trois mois.

Fonseca peut miser sur sa jeunesse

Pour promouvoir cette affiche, le diffuseur Ligue 1+ a mis à profit son consultant et ex-lyonnais Rémy Vercoutre. Dans une vidéo promotionnelle, l’ancien portier des Gones souhaite que l’OL lance sa nouvelle histoire. « L’Olympique Lyonnais ne meurt jamais. Après deux défaites de suite en Ligue 1, Les Gones ont frappé un grand coup dimanche soir face à Strasbourg. Avec cette équipe, on vit des émotions incroyables. Elle pratique un très beau football et elle révèle de vraies pépites. C’est peut-être le début d’une belle histoire. Mais il faut confirmer dès ce mercredi », explique l’ancien gardien de Caen. Quatrième de Ligue 1, l’Olympique Lyonnais a l’occasion de rester dans la course au top 4 en cas de bon résultat face au Paris FC. Les hommes de Paulo Fonseca peuvent compter sur la jeunesse Lyonnaise à l’image d’Afonso Moreira. Le jeune portugais de 20 ans a inscrit le but de la gagne contre Strasbourg dimanche soir au Parc OL. 
