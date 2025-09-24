OL : Textor condamné, un jugement sans pitié

De passage en France lundi, puisqu'il a assisté à la cérémonie du Ballon d'Or pour le compte de Botafogo, John Textor a compris que du côté de Lyon, il était désormais banni à vie. Jean-Michel Aulas lui a porté un dernier coup fatal.

A la surprise générale, les supporters de l'Olympique Lyonnais ont vu apparaître l'homme d'affaires américain sur leur écran de télévision lundi soir au moment de l a remise du Ballon d'Or à Ousmane Dembélé . Toujours aussi décontracté, l'ancien patron de l'OL n'a pas semblé plus perturbé que cela de revenir en France. Mais, pour John Textor, il est désormais clair que l'avenir n'est plus en Ligue 1 , et encore moins dans la capitale des Gaules.

Invité de RMC, Jean-Michel Aulas, désormais candidat à la mairie de Lyon et ancien boss de l'Olympique Lyonnais, a clairement fait comprendre que John Textor était un homme du passé et surtout un homme du passif. Même s'il a fait une belle affaire en vendant le club à l'homme d'affaires américain, Jean-Michel Aulas est content de voir que Michele Kang a pris la place occupée par John Textor, alors que l'OL était en énorme danger.

De nos erreurs, je ne sais pas. Mais des siennes, peut-être. C’était, d’une part, une erreur. Et d’autre part, c’était vraiment injuste de dire ça (...) La responsabilité de John est dans sa gestion multiclubs et surtout sans finances propres », a lancé l'ancien homme fort de l' Jean-Michel Aulas n'a en effet pas apprécié que celui à qui il avait vendu Lyon en 2022 l'accuse de lui avoir cédé un club qui n'allait pas si bien que cela et que JMA avait également fait des erreurs qui avaient coûté cher. «», a lancé l'ancien homme fort de l' Olympique Lyonnais . Et Aulas de préciser que lors de finalisation de la vente, John Textor n'avait pas réussi à faire le tour de table promis et que les soucis avaient débuté là.

Aulas et Kang, le ticket gagnant à Lyon

Mais s'il enterre John Textor, Jean-Michel Aulas estime que finalement la reprise du club par Michele Kang est la meilleure chose qui pouvait arriver à l'Olympique Lyonnais. « Je suis assez proche de Michele Kang qui a véritablement sauvé le club à un moment où, effectivement, les difficultés étaient apparues (...) Avant c’était pour moi une propriétaire de club féminin avec tout le côté féministe américain qui veut démontrer un certain nombre de choses quand on a de l’argent. Et là, elle s’est révélée être une cheffe d’entreprise », constate avec satisfaction l'ancien président de l'OL. Il est vrai que pour sa candidature à la mairie de Lyon, il aurait été malvenu que l'Olympique Lyonnais soit rétrogradé, Michele Kang lui retirant une énorme épine du pied.