ICONSPORT_161234_0053
Aulas Textor

OL : Textor condamné, un jugement sans pitié

OL24 sept. , 8:00
parClaude Dautel
De passage en France lundi, puisqu'il a assisté à la cérémonie du Ballon d'Or pour le compte de Botafogo, John Textor a compris que du côté de Lyon, il était désormais banni à vie. Jean-Michel Aulas lui a porté un dernier coup fatal.
A la surprise générale, les supporters de l'Olympique Lyonnais ont vu apparaître l'homme d'affaires américain sur leur écran de télévision lundi soir au moment de la remise du Ballon d'Or à Ousmane Dembélé. Toujours aussi décontracté, l'ancien patron de l'OL n'a pas semblé plus perturbé que cela de revenir en France. Mais, pour John Textor, il est désormais clair que l'avenir n'est plus en Ligue 1, et encore moins dans la capitale des Gaules.
Invité de RMC, Jean-Michel Aulas, désormais candidat à la mairie de Lyon et ancien boss de l'Olympique Lyonnais, a clairement fait comprendre que John Textor était un homme du passé et surtout un homme du passif. Même s'il a fait une belle affaire en vendant le club à l'homme d'affaires américain, Jean-Michel Aulas est content de voir que Michele Kang a pris la place occupée par John Textor, alors que l'OL était en énorme danger.
Jean-Michel Aulas n'a en effet pas apprécié que celui à qui il avait vendu Lyon en 2022 l'accuse de lui avoir cédé un club qui n'allait pas si bien que cela et que JMA avait également fait des erreurs qui avaient coûté cher. « De nos erreurs, je ne sais pas. Mais des siennes, peut-être. C’était, d’une part, une erreur. Et d’autre part, c’était vraiment injuste de dire ça (...) La responsabilité de John est dans sa gestion multiclubs et surtout sans finances propres », a lancé l'ancien homme fort de l'Olympique Lyonnais. Et Aulas de préciser que lors de finalisation de la vente, John Textor n'avait pas réussi à faire le tour de table promis et que les soucis avaient débuté là.

Aulas et Kang, le ticket gagnant à Lyon

Mais s'il enterre John Textor, Jean-Michel Aulas estime que finalement la reprise du club par Michele Kang est la meilleure chose qui pouvait arriver à l'Olympique Lyonnais. « Je suis assez proche de Michele Kang qui a véritablement sauvé le club à un moment où, effectivement, les difficultés étaient apparues (...) Avant c’était pour moi une propriétaire de club féminin avec tout le côté féministe américain qui veut démontrer un certain nombre de choses quand on a de l’argent. Et là, elle s’est révélée être une cheffe d’entreprise », constate avec satisfaction l'ancien président de l'OL. Il est vrai que pour sa candidature à la mairie de Lyon, il aurait été malvenu que l'Olympique Lyonnais soit rétrogradé, Michele Kang lui retirant une énorme épine du pied.
Articles Recommandés
ICONSPORT_258184_0002
TV

DAZN vainqueur par KO contre la chaîne Ligue 1+

ICONSPORT_271638_0251
OM

OM-PSG : Benatia et Campos, une bagarre imaginaire au Vélodrome

ICONSPORT_271688_0052
ASSE

ASSE : Stassin frustré, il va tout casser

ICONSPORT_271025_0585
PSG

Parc des Princes : Le PSG prépare ses adieux

Fil Info

10:00
DAZN vainqueur par KO contre la chaîne Ligue 1+
9:30
OM-PSG : Benatia et Campos, une bagarre imaginaire au Vélodrome
9:00
ASSE : Stassin frustré, il va tout casser
8:40
Parc des Princes : Le PSG prépare ses adieux
8:20
L'OM va s'offrir une star de plus
00:00
EL : Programme TV et résultats de la 1ère journée
23:33
Le carton rouge surréaliste d’Ekitike
23:24
Liga : Mbappé en démonstration, le Real déroule
23:00
LOSC : Létang disparu à Bollaert, les Lensois innocentés

Derniers commentaires

OL : Textor condamné, un jugement sans pitié

Banni à vie ? Aaaahhhh... depuis quand on peut bannir le propriétaire d'un Club sans même que le club soit vendu. Mdr

Parc des Princes : Le PSG prépare ses adieux

meme sur le meme article tu arrives a faire parler tes 2 comptes mdr

Parc des Princes : Le PSG prépare ses adieux

ho sur un article parisien quel hypocrite tu es c'est ouf

Parc des Princes : Le PSG prépare ses adieux

Le Parc est magnifique, mais malheureusement avec une maire qui n'a pour ambition que son enrichissement personnel avec sa garde robe Dior et Burberry, le PSG n'a pas d'interlocuteur valable pour discuter. En déménageant, le projet peut encore grandir avec un stade à la dimension qu'a pris le PSG en 2025

Parc des Princes : Le PSG prépare ses adieux

Me mettre la rage ? La blague 🤣😂🤣 Tu me fais juste rire tellement tes arguments sont pathétiques... Ton armoire a trophée c'est un musée de paléontologie 🤣😂🤣

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Monaco
1254016137
2
Paris Saint Germain
1254016104
3
O. Lyonnais
125401473
4
Strasbourg
125401385
5
LOSC Lille
1053115138
6
O. Marseille
953026104
7
Lens
95302385
8
Rennes
85221-178
9
Toulouse
65203-279
10
Auxerre
65203-246
11
Paris
65203-3912
12
Nice
65203-369
13
Angers SCO
55122-134
14
Brest
45113-2911
15
Le Havre
45113-268
16
Nantes
45113-235
17
Lorient
45113-7613
18
Metz
15014-8513

Loading