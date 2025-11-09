« J'ai été catastrophique », ce taulier de l'OL met les choses au clair

2nd l'an dernier. Cette année , on tient la route pour le moment malgré une hécatombe de blessés et une équipe incomplète en début de saison.... 28 buts plantés en 14 journées... Qu'il vienne prendre sa place, qu'on voit un peu la différence.... On la verra ça c'est certain.....
c est vrai que LH ne gueule pas sur la touche. J en peux plus. ces gens ont eut une belle carriere, rien a dire, mais qu ils ferment leur gueule à un moment. avant journaliste sportif et presentateur etait un metier. Maintenant t as joué au foot, tu peux etre commentateur.... triste
Wake up Mr Barcola, wake up and smell the ashes!
mdrr. poo la connerie va loin quand meme !
La question n'est pas de recruter, mais comment tu recrutes , sur quels critères ? Longoria a tissé une toile intéressante au niveau des clubs régionaux avec les partenariats , ainsi qu'avec des clubs africains. Depuis 2 ans ils ont développé une cellule en Amérique latine. Maintenant il fait un mix en visant de potentiels top joueurs en Europe mais en devenir. Comme on l'a fait en France avec Bakola et Vaz.
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|25
|12
|8
|1
|3
|28
|11
|17
|25
|12
|8
|1
|3
|21
|11
|10
|24
|11
|7
|3
|1
|21
|9
|12
|20
|11
|6
|2
|3
|23
|13
|10
|20
|11
|6
|2
|3
|16
|12
|4
|20
|12
|6
|2
|4
|24
|21
|3
|19
|11
|6
|1
|4
|22
|16
|6
|18
|12
|4
|6
|2
|19
|17
|2
|17
|11
|5
|2
|4
|16
|16
|0
|16
|12
|4
|4
|4
|18
|16
|2
|14
|12
|4
|2
|6
|18
|21
|-3
|14
|12
|3
|5
|4
|13
|17
|-4
|10
|12
|2
|4
|6
|14
|21
|-7
|10
|12
|2
|4
|6
|11
|18
|-7
|10
|11
|2
|4
|5
|8
|15
|-7
|10
|12
|2
|4
|6
|14
|26
|-12
|8
|11
|2
|2
|7
|10
|26
|-16
|7
|11
|2
|1
|8
|7
|17
|-10
« Je ne suis pas un phénomène » Moussa Niakhaté, défenseur de l’OL, se montre très lucide sur l’importance du travail pour rester à son meilleur niveau. @YassinNfaoui