« J'ai été catastrophique », ce taulier de l'OL met les choses au clair

Il est désormais l’un des patrons de la défense centrale de l’Olympique Lyonnais cette saison, Moussa Niakhaté va de nouveau vivre une grosse échéance ce dimanche soir. Dans une interview pour Téléfoot, l’international sénégalais est lucide sur sa carrière.

Il est le joueur de l’Olympique Lyonnais ayant joué le plus cette saison. Moussa Niakhaté est désormais un incontournable dans l’effectif de Paulo Fonseca . Le Sénégalais a disputé plus de 1200 minutes toutes compétitions confondues depuis le début de l’exercice 2025/2026. Patron de la défense centrale de l’OL, le joueur de 29 ans est devenu en l’espace de quelques mois un véritable cadre dans le vestiaire. L’ancien joueur de Valenciennes s’est exprimé sur sa carrière ce dimanche matin dans l’émission Téléfoot.

Moussa Niakhaté sait qu’il doit travailler

Dans la célèbre émission diffusée sur la chaîne TF1, Moussa Niakhaté l’a concédé. « Je ne suis pas un phénomène. C’est-à-dire que depuis tout jeune, si je voulais réussir dans le football, ça passait uniquement par le travail. Et à chaque fois que j’ai voulu faire un petit peu moins dans ma carrière, j’ai été catastrophique. Donc à partir de ce moment-là, j’ai compris, » explique-t-il. Lucide dans ses propos, le défenseur lyonnais est désormais le taulier de la quatrième défense de Ligue 1 cette saison (12 buts encaissés).

Arrivé à l’été 2024 contre 31,9 millions d’euros, l’international sénégalais (21 sélections) a d’abord eu du mal à digérer son transfert. Dans un OL en crise, Moussa Niakhaté a dû devenir leader de vestiaire. Il fait désormais partie des cadres restants après les nombreux départs cet été. Sur le terrain, le joueur de 29 ans a haussé le niveau de jeu pour devenir un roc. Le natif de Roubaix aura fort à faire ce dimanche soir face au Paris Saint-Germain malgré les quelques absents du côté du club de la capitale.