« Est-ce que nos gamins sont prêts ? », cet ancien de l’OL s'inquiète

OL13 sept. , 13:00
parGuillaume Conte
L'Olympique Lyonnais va devoir puiser dans son vivier cette saison s'il veut tenir le rythme avec les différentes compétitions. Ce ne sera pas aussi facile qu'avec la génération dorée de 2010. 
Comme ce fut le cas en 2010 quand l’OL devait tout à coup réduire son train de vie et laisser filer les stars après de lourds investissements mal effectués, le club rhodanien se serre la ceinture et espère miser sur son centre de formation. Mais contrairement à l’époque où des joueurs comme Lacazette, Fékir, Gonalons ou Umtiti attendaient leur chance avec les dents qui rayaient le parquet, le réservoir n’est plus aussi prestigieux à Lyon désormais. Ancien joueur, éducateur et dirigeant du club rhodanien, Gilles Rousset s’est confié sur But sur cette situation. 
Pour l’ancien gardien de but, la stratégie sur le centre de formation est tombée en déliquescence au coeur de l’ère Aulas et Gilles Rousset n’hésite pas à pointer le coupable. « Mais on a perdu dix piges ! T’as foutu en l’air dix ans de centre de formation. Il n’y a qu’à voir l’état du centre aujourd’hui. Tout est à refaire. Tout s’est effiloché au fur et à mesure. Il y a eu ce fameux audit de Gérard Houllier qui a fait beaucoup de mal. Il était à charges pour certains et à crédit pour d’autres. On a perdu beaucoup de temps. Tout ce qui a été construit par José Broissart jusqu’à Stéphane Roche en passant par Alain Olio, Georges Prost ou Rémi Garde, ça a été détruit… Oui, le retour des jeunes auprès des pros est une bonne chose mais que de temps perdu et que de savoir-faire foutu en l’air… », a dénoncé celui qui a été éducateur à l’OL pendant 15 ans. 

Désormais, la jeunesse est appelée à aider l’équipe de Paulo Fonseca sans être vraiment prête. C’est ce que craint Gilles Rousset, pour qui il ne va pas être facile de compter sur les jeunes en attaque dès cette saison, même si la réussite de certains est louable. « Le problème, c’est qu’il faut que les jeunes soient prêts. Quand on a eu vraiment besoin des jeunes du centre, c’était dans les années 2010 avec la génération Lacazette – Grenier – Ghezzal – Tolisso – Ferri – Umtiti – Fékir … Tous ces mecs-là étaient prêts. Pourquoi ? Parce qu’ils avaient fait 2-3 saisons en CFA et ils s’étaient frottés au foot d’adultes. Est-ce que nos gamins sont prêts aujourd’hui ? Je ne sais pas… Mais ce sera une belle opportunité de montrer leur talent. Là on voit que le petit Khalis Merah pointe le bout de son nez. C’est très bien. Après il faut voir ce que les autres vont donner, notamment les attaquants car il y aura des opportunités… », a souligné Gilles Rousset, qui a continué ensuite en tant qu’adjoint au Stade Rennais jusqu’à ces dernières années. 
