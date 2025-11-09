ICONSPORT_273163_0010

« C’est le meilleur moment pour battre le PSG », Lizarazu voit l'OL imiter l'OM

09 nov.
parNathan Hanini
Ce dimanche soir, l'Olympique Lyonnais reçoit le Paris Saint-Germain pour la fermeture de la douzième journée. Les deux formations sont touchées par de nombreuses blessures. Selon certains observateurs, les absences peuvent bénéficier à l’OL.
C’est devenu l’un des chocs du championnat de France. Ce dimanche, l’Olympique Lyonnais reçoit dans son antre le Paris Saint-Germain. En 37 rencontres entre les deux formations sous QSI, le club rhodanien l’a emporté à sept reprises un record en France. Mais la rencontre de ce dimanche soir se disputera sans de nombreux noms sur la pelouse. Avant le début de la trêve internationale, la formation de Luis Enrique déplore beaucoup d’absents parmi ses cadres. Pour les plus optimistes, cela peut permettre à l’OL d’aller chercher un gros résultat.

L’OL peut jouer gros ce soir

Sur le plateau de Téléfoot, Bixente Lizarazu s’est exprimé sur le match de ce dimanche soir. Selon l’ancien joueur des Girondins de Bordeaux, Lyon a un coup à jouer.  « C’est le match des affaiblis contre les rescapés. Ce qui est certain, c'est que contre ce Paris Saint-Germain là, c’est le meilleur moment. Ça commence à se voir. Des joueurs majeurs, Dembélé, Doué, Hakimi, Nuno Mendes blessés longuement, le retour des titulaires qui ne sont pas au top physiquement. Les remplaçants sont moins bons. Les jeunes sont inexpérimentés. Donc ce n’est pas un Paris Saint-Germain qui a la maîtrise que l’on a vu la saison dernière. Donc, on peut les faire douter beaucoup plus », explique-t-il. En cas de succès face au PSG, le septuple champion de France a l’occasion de revenir à un point de son adversaire du soir, actuellement troisième de Ligue 1. Mais l’OL compte également des absents dans ses rangs. Paulo Fonseca doit composer avec un effectif réduit ce qui oblige le Portugais à faire tourner à l’image de la rencontre en Europa League cette semaine face au Bétis. 

Ligue 1

09 novembre 2025 à 20:45
Olympique Lyonnais
20:45
Paris Saint Germain
Loading