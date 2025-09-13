« Aller jusqu’au bout », l’OL fait un énorme rêve

Le rageux, il faut qu'il ferme un peu sa gueule aussi...
Et je t'ai répondu précédemment. Le football n'est pas pour toi non plus alors, car tu y perds tes nerfs. En ce qui me concerne je respecte ton point de vue mais je ne le partage pas. Simple comme bonjour.
"depuis 30 ans ..." et depuis 35 ans tu prévoyais quoi gros con
Je te demande une seule différence pour le club qui a le numéro 500247 hormis le nom entre 1969 ( avant la fusion) et 1972 ( après la séparation avec le PFC ) Tu connais même pas l histoire de ton propre club et c est a mourir de rire le troll Leonardo a raison , ce sport n est pas pour vous et d autant + avec l argent du gaz
Foot01 est le porte-voix des médias espagnols pour les fake news.
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|9
|3
|3
|0
|0
|5
|8
|3
|9
|3
|3
|0
|0
|5
|5
|0
|7
|3
|2
|1
|0
|7
|11
|4
|6
|3
|2
|0
|1
|2
|6
|4
|6
|3
|2
|0
|1
|2
|5
|3
|6
|3
|2
|0
|1
|1
|4
|3
|6
|3
|2
|0
|1
|0
|6
|6
|6
|4
|2
|0
|2
|5
|9
|4
|6
|4
|2
|0
|2
|0
|5
|5
|4
|3
|1
|1
|1
|0
|2
|2
|4
|3
|1
|1
|1
|-3
|2
|5
|3
|3
|1
|0
|2
|-1
|5
|6
|3
|3
|1
|0
|2
|-2
|2
|4
|3
|3
|1
|0
|2
|-3
|5
|8
|3
|4
|1
|0
|3
|-2
|1
|3
|3
|4
|1
|0
|3
|-7
|5
|12
|1
|3
|0
|1
|2
|-4
|4
|8
|0
|3
|0
|0
|3
|-5
|2
|7
Loading