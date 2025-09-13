Tolisso OL

« Aller jusqu’au bout », l’OL fait un énorme rêve

OL13 sept. , 14:30
parHadrien Rivayrand
Ce dimanche soir, l'OL sera en déplacement sur la pelouse du Stade Rennais en Ligue 1. Les Gones espèrent rester invaincus cette saison en championnat. 
L'OL réalise pour le moment un sans-faute en Ligue 1 avec trois victoires en autant de matchs joués. Les hommes de Paulo Fonseca font preuve d'un état d'esprit irréprochable, qui plait beaucoup aux fans et observateurs du club rhodanien. Cependant, les récents départs à Lyon pourraient finir par porter préjudice pour les ambitions lyonnaises cette saison. Qu'à cela ne tienne, l'OL veut avancer dans l'ombre et respecter son institution. En tout cas, s'il y en a bien un qui adore ce qu'il voit à l'Olympique Lyonnais depuis le début de la saison, c'est Cris. 

L'OL rend fier ses supporters

Lors d'une interview accordée à Olympique et Lyonnais, le président de l'OL Légendes a en effet déclaré concernant les Gones : « On verra dans la durée mais c’est un effectif qui a faim de montrer sa qualité, sa performance, donc pourquoi pas de démarrer assez bien comme ça et d’y aller jusqu'au bout. Quand on voit les matchs, on voit qu’il n’y a pas de tricheurs. On voit des mecs qui ont envie de jouer et qui font du bon boulot. Je pense que Paulo Fonseca fait un bon travail aussi même s’il n’est pas sur le terrain. Il va revenir bientôt mais c'est un coach qui a des valeurs et qui croit en son équipe. Le plus important, ce sont les joueurs et ils se donnent tous sur le terrain ».

Lire aussi

L1 : OL, Strasbourg, la DNCG va frapper fortL1 : OL, Strasbourg, la DNCG va frapper fort
L'OL, avec son effectif jeune et amoindri, devra gérer sa campagne en Ligue Europa en plus des compétitions sur la scène nationale. Forcément un défi pour Paulo Fonseca. Mais les Gones ont de la ressource et devront faire preuve de résilience en cette époque de transition. 
Articles Recommandés
ICONSPORT_270064_0200
OM

OM : Gouiri très incertain contre le Real Madrid

ICONSPORT_266854_0104
Ligue 2

Clermont-ASSE : Les compos (20h sur BeInSports1)

asse mickael nade absent plusieurs semaines iconsport 243451 0092 383901
ASSE

Le PSG de la Ligue 2, l’ASSE s’amuse chez les petits

Ligue 1 logo
Ligue 1

L1 : Programme TV et résultats de la 4e journée

Fil Info

19:20
OM : Gouiri très incertain contre le Real Madrid
19:02
Clermont-ASSE : Les compos (20h sur BeInSports1)
19:00
Le PSG de la Ligue 2, l’ASSE s’amuse chez les petits
18:59
L1 : Programme TV et résultats de la 4e journée
18:58
L1 : Nice fait plier Nantes et se relance
18:30
Nouvel objectif, Ligue 1+ s’attaque à la VAR
18:29
Nice-Nantes : Boga part du milieu de terrain et met un but sublime
18:20
Mbappé en sauveur, le Real se fait peur avant l'OM
18:15
PL : 0 but en 4 matchs, Aston Villa en crise

Derniers commentaires

« Ma femme est de Marseille, même si ce n’est pas elle qui décide », Pavard met les choses au clair

Le rageux, il faut qu'il ferme un peu sa gueule aussi...

Une légende de l'OM a refusé de signer au PSG

Et je t'ai répondu précédemment. Le football n'est pas pour toi non plus alors, car tu y perds tes nerfs. En ce qui me concerne je respecte ton point de vue mais je ne le partage pas. Simple comme bonjour.

« Ma femme est de Marseille, même si ce n’est pas elle qui décide », Pavard met les choses au clair

"depuis 30 ans ..." et depuis 35 ans tu prévoyais quoi gros con

Une légende de l'OM a refusé de signer au PSG

Je te demande une seule différence pour le club qui a le numéro 500247 hormis le nom entre 1969 ( avant la fusion) et 1972 ( après la séparation avec le PFC ) Tu connais même pas l histoire de ton propre club et c est a mourir de rire le troll Leonardo a raison , ce sport n est pas pour vous et d autant + avec l argent du gaz

Un pilier de Deschamps gratuit, le PSG fonce

Foot01 est le porte-voix des médias espagnols pour les fake news.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
93300583
2
O. Lyonnais
93300550
3
LOSC Lille
732107114
4
Monaco
63201264
5
Lens
63201253
6
Strasbourg
63201143
7
Toulouse
63201066
8
O. Marseille
64202594
9
Nice
64202055
10
Angers SCO
43111022
11
Rennes
43111-325
12
Le Havre
33102-156
13
Auxerre
33102-224
14
Paris
33102-358
15
Nantes
34103-213
16
Lorient
34103-7512
17
Brest
13012-448
18
Metz
03003-527

Loading