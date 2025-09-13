« Aller jusqu’au bout », l’OL fait un énorme rêve

Ce dimanche soir, l'OL sera en déplacement sur la pelouse du Stade Rennais en Ligue 1. Les Gones espèrent rester invaincus cette saison en championnat.

L' OL réalise pour le moment un sans-faute en Ligue 1 avec trois victoires en autant de matchs joués. Les hommes de Paulo Fonseca font preuve d'un état d'esprit irréprochable, qui plait beaucoup aux fans et observateurs du club rhodanien. Cependant, les récents départs à Lyon pourraient finir par porter préjudice pour les ambitions lyonnaises cette saison. Qu'à cela ne tienne, l'OL veut avancer dans l'ombre et respecter son institution. En tout cas, s'il y en a bien un qui adore ce qu'il voit à l'Olympique Lyonnais depuis le début de la saison, c'est Cris.

L'OL rend fier ses supporters

Lors d'une interview accordée à Olympique et Lyonnais, le président de l'OL Légendes a en effet déclaré concernant les Gones : « On verra dans la durée mais c’est un effectif qui a faim de montrer sa qualité, sa performance, donc pourquoi pas de démarrer assez bien comme ça et d’y aller jusqu'au bout. Quand on voit les matchs, on voit qu’il n’y a pas de tricheurs. On voit des mecs qui ont envie de jouer et qui font du bon boulot. Je pense que Paulo Fonseca fait un bon travail aussi même s’il n’est pas sur le terrain. Il va revenir bientôt mais c'est un coach qui a des valeurs et qui croit en son équipe. Le plus important, ce sont les joueurs et ils se donnent tous sur le terrain ».

L'OL, avec son effectif jeune et amoindri, devra gérer sa campagne en Ligue Europa en plus des compétitions sur la scène nationale. Forcément un défi pour Paulo Fonseca. Mais les Gones ont de la ressource et devront faire preuve de résilience en cette époque de transition.