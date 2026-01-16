ICONSPORT_259184_0189

Vente de l’OGC Nice, INEOS fait une grande annonce

OGC Nice16 janv. , 9:20
parGuillaume Conte
0
Totalement désintéressé de l’OGC Nice depuis qu’il a pris les commandes de son club de coeur Manchester United, Jim Ratcliffe veut se débarrasser du club azuréen et le vendre rapidement.
Club régulièrement européen, l’OGC Nice vit néanmoins une période compliquée. La formation connait régulièrement des crises, et le fait que les propriétaires soient désormais absents des débats n’aide pas les choses. Depuis qu’il a racheté Manchester United, Jim Ratcliffe et sa société de pétrochimie INEOS ne s’intéressent guère à l’avenir du Gym. Depuis un an, le club azuréen a été mis en vente. La banque Lazard a été chargée de gérer cette transaction, mais les candidats ne se bousculent pas. Il faut dire que la mise à prix de 200 millions d’euros a refroidi les éventuels acquéreurs.

Le prix de l'OGC Nice largement revu à la baisse

Entre les tensions avec les supporters, deux joueurs sont actuellement en arrêt de travail après un affrontement à l’issue d’un match perdu, les résultats en baisse, le changement d’entraineur et l’image détériorée, l’OGC Nice ne fait pas vraiment rêver. Cela même si le potentiel du club, avec son stade récent et son statut d’équipe solide de Ligue 1, existe réellement.
Selon les informations de Bloomberg, Jim Ratcliffe veut accélérer la vente du club azuréen et a décidé de baisser drastiquement le prix de vente. Le nouveau montant n’a pas été dévoilé, mais si une telle précision est donnée, c’est que le nouveau prix est beaucoup plus attractif. INEOS perd de l’argent chaque saison avec le Gym, et entend bien vendre le club rapidement, quitte à ne pas faire une bonne affaire financière dans la transaction. Avec un prix largement baissé, Nice attirera surement de nouveaux investisseurs, même si le processus d’un changement de propriétaire prend toujours du temps.
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_281658_0152
PSG

« L’équilibre économique du club », Dembélé prévenu par le PSG

ICONSPORT_281320_0006
OM

Angers demande à l’OM d’être sérieux

ICONSPORT_282097_0406
OL

L’OL promet un tour de magie au mercato

Fil Info

16 janv. , 9:00
« L’équilibre économique du club », Dembélé prévenu par le PSG
16 janv. , 8:40
Angers demande à l’OM d’être sérieux
16 janv. , 8:20
L’OL promet un tour de magie au mercato
16 janv. , 8:00
Real Madrid : La rumeur qui va faire dégoupiller le PSG
16 janv. , 7:30
TV : Angers - OM, à quelle heure et sur quelle chaîne ?
16 janv. , 7:00
TV : Sénégal - Maroc, sur quelles chaînes et à quelle heure ?
16 janv. , 00:00
L2 : Programme TV et résultats de la 19e journée
16 janv. , 00:00
L1 : Programme TV et résultats de la 18e journée

Derniers commentaires

OM : L’Atlético prépare 100 ME pour Greenwood

Si Marseille c'était le seul club , vue sont histoire personne en Europe voulait de lui

Rayan Cherki encore dévasté par cette défaite de l’OL

La pire désillusion de ces dernières années sans aucune hésitation, ça à été tellement difficile et cruelle pour nous supporters, mais je compte sur toi mon Rayan pour leurs faire la misère et te venger pour nous tous, même si malheureusement ça n'effacera jamais la déception de ce match de coupe d'Europe, là ou on aurait pu aller au bout peut-être en les ayant tapé, mais quand même, vas-y mon petit, montre leurs c qui le patron aujourd'hui et mettez leurs une bonne raclé inshallah. Allez l’ol 🦁🔴🔵🔥💪 et vive Rayan à city , je kiffe ce club encore plus depuis qu'il est là bas et il leurs fait vraiment du bien, continue et tu gagnera bcp de trophée collectif et individuel inshallah, futur BO. 🤲😍🔥 Fonce gone. 🔴🔵🦁🔥💪

Real Madrid : La rumeur qui va faire dégoupiller le PSG

Être déstabilisé de l'intérieur de la France ou même maintenant de l'extérieur du pays ,le PSG a l'habitude et surtout maintenant il est blindé. Et du reste ,L. Enriqué lui même a répondu à cette question la semaine dernière.

L’OL promet un tour de magie au mercato

Autant en juillet je faisais dans ma culotte mais faut avouer que la direction a fait vraiment du bon job. Je sent bien une petite surprise de Louis Jean. Mais sur le papier avec les retour de nos blessé et certainement 1 ou 2 joueur on n'a une belle équipe !

L'OM dégaine sa première offre pour Himad Abdelli

Et Leogets aussi! lui il sait TOUT mieux que tout le monde....Bref... Certains lyonnais sont et seront toujours indecrottables

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
40171313311318
2
Paris Saint Germain
39171232371522
3
O. Marseille
32171025361719
4
LOSC Lille
32171025332211
5
O. Lyonnais
301793525178
6
Rennes
301786329245
7
Strasbourg
241773726215
8
Toulouse
231765624222
9
Monaco
23177282730-3
10
Angers SCO
22176471820-2
11
Brest
22176472327-4
12
Lorient
19174762029-9
13
Le Havre
18174671523-8
14
Nice
18175392030-10
15
Paris
16174492231-9
16
Nantes
14173591628-12
17
Auxerre
121733111427-13
18
Metz
121733111838-20

Loading