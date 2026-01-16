Vente de l’OGC Nice, INEOS fait une grande annonce

Totalement désintéressé de l’OGC Nice depuis qu’il a pris les commandes de son club de coeur Manchester United, Jim Ratcliffe veut se débarrasser du club azuréen et le vendre rapidement.

Club régulièrement européen, l’OGC Nice vit néanmoins une période compliquée. La formation connait régulièrement des crises, et le fait que les propriétaires soient désormais absents des débats n’aide pas les choses. Depuis qu’il a racheté Manchester United, Jim Ratcliffe et sa société de pétrochimie INEOS ne s’intéressent guère à l’avenir du Gym. Depuis un an, le club azuréen a été mis en vente. La banque Lazard a été chargée de gérer cette transaction, mais les candidats ne se bousculent pas. Il faut dire que la mise à prix de 200 millions d’euros a refroidi les éventuels acquéreurs.

Le prix de l'OGC Nice largement revu à la baisse

Entre les tensions avec les supporters, deux joueurs sont actuellement en arrêt de travail après un affrontement à l’issue d’un match perdu, les résultats en baisse, le changement d’entraineur et l’image détériorée, l’OGC Nice ne fait pas vraiment rêver. Cela même si le potentiel du club, avec son stade récent et son statut d’équipe solide de Ligue 1 , existe réellement.

Selon les informations de Bloomberg, Jim Ratcliffe veut accélérer la vente du club azuréen et a décidé de baisser drastiquement le prix de vente. Le nouveau montant n’a pas été dévoilé, mais si une telle précision est donnée, c’est que le nouveau prix est beaucoup plus attractif. INEOS perd de l’argent chaque saison avec le Gym, et entend bien vendre le club rapidement, quitte à ne pas faire une bonne affaire financière dans la transaction. Avec un prix largement baissé, Nice attirera surement de nouveaux investisseurs, même si le processus d’un changement de propriétaire prend toujours du temps.