Vente de l'OGC Nice, Franck Haise veut savoir

encore un match acheté par l om!!
Medina fait beaucoup de bien aussi ! Apres , va falloir des automatismes car Lorient c'est pas folichon pour le moment
y'a tt de même qlqch d'étrange dans cette affaire , des pièces manquantes pour comprendre l'entièreté de la situation! Rabiot et l'OM parlait de prolongation après une saison ou il a été érigé en jouer/personne supra pro et tète de gondole du projet , la prolongation traine avec sa mere qui refuse de voir l'OM (il faisait trop chaud) , allegri qui pense à lui des sa prise de fonction au Milan , puis bagarre "inouïe" sans stigmates physiques, mise à pied, les dirigeants qui gerent l'affaire en mode bazooka, pas d'excuses , ni retour possible , rabiot part au milan sans prendre la totalité du pourcentage (pourtant prévu dans le deal) et une fois arrivé en italie, rowe et moi on est pote et tout va bien !!! Donc c'est clairement pas net !! LOL
Encore une purge. Annoncé comme une pépite incomprise capable de rayonner au milieu, parti comme une feuille de PQ le dernier jour du mercato turc. Signé Longoria.
Encore un avantage de l'IPTV c'est de regarder le match sur Canal Sport2 Afrique, pour les commentaires et l'ambiance
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|9
|3
|3
|0
|0
|5
|8
|3
|9
|3
|3
|0
|0
|5
|5
|0
|7
|3
|2
|1
|0
|7
|11
|4
|6
|3
|2
|0
|1
|2
|6
|4
|6
|3
|2
|0
|1
|2
|5
|3
|6
|3
|2
|0
|1
|1
|4
|3
|6
|3
|2
|0
|1
|0
|6
|6
|6
|4
|2
|0
|2
|5
|9
|4
|4
|3
|1
|1
|1
|0
|2
|2
|4
|3
|1
|1
|1
|-3
|2
|5
|3
|3
|1
|0
|2
|-1
|5
|6
|3
|3
|1
|0
|2
|-1
|4
|5
|3
|3
|1
|0
|2
|-1
|1
|2
|3
|3
|1
|0
|2
|-2
|2
|4
|3
|3
|1
|0
|2
|-3
|5
|8
|3
|4
|1
|0
|3
|-7
|5
|12
|1
|3
|0
|1
|2
|-4
|4
|8
|0
|3
|0
|0
|3
|-5
|2
|7
Loading
🗣️ Franck Haise : "J'ai envie de 𝒅𝒆́𝒇𝒆𝒏𝒅𝒓𝒆 𝒍𝒆 𝒄𝒍𝒖𝒃 car c'est un beau club" 🤝