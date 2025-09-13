Vente de l'OGC Nice, Franck Haise veut savoir

Alors que le début de saison de Nice est difficile, Franck Haise vient de prolonger son contrat jusqu'en 2029. Un geste fort de l'entraîneur qui n'en attend pas moins de son actionnaire désormais.

La Ligue des champions n'a pas été le tremplin espéré pour l' OGC Nice . Au printemps dernier, le club azuréen arrachait in extremis la quatrième place de Ligue 1, synonyme de 3e tour préliminaire de C1. La perspective de jouer la compétition la plus prestigieuse d'Europe devait doper l'été des Aiglons. Il n'en fut rien au mercato avec de nombreux départs : Laborde, Guessand, Bulka, Bouanani, Rosario. Sportivement, ce ne fut guère plus réjouissant. Benfica a éliminé Nice de la Ligue des champions et le championnat a démarré par deux défaites en trois matchs. Un contexte qui pouvait déprimer Franck Haise.

Haise a fait un geste, Ineos doit répondre

le niveau n’est pas assez élevé » à son goût. Néanmoins, l'ancien coach de Lens a surpris les observateurs en prolongeant son bail à Nice jusqu'en 2029 . L'officialisation de cette prolongation de contrat est survenue pendant la trêve internationale. De quoi s'inscrire sur le long terme au Gym et prouver au club azuréen qu'il croit au projet. C'est d'autant plus remarquable que l'actionnaire principal Ineos et son patron Jim Ratcliffe délaissent ostensiblement les Aiglons. Le milliardaire anglais avouait en mars dernier ne pas aimer venir voir Nice car «» à son goût.

Une attitude distante qui s'est matérialisée par de plus faibles moyens financiers alloués à l'OGCN cet été. Cela n'a pas empêché Franck Haise de prolonger mais l'entraîneur attend un geste, un seul, de son propriétaire. « Beaucoup de monde attend la prise de parole d’Ineos. J’espère qu’elle aura lieu. Elle est importante pour tous ceux qui aiment le club », a t-il avoué en conférence de presse ce vendredi avant Nice-Nantes. Inutile pour certains supporters, une déclaration de Jim Ratcliffe permettrait au moins de fixer un cap pour un Gym qui se cherche depuis la reprise de la saison.