ICONSPORT_268624_0437

Vente de l'OGC Nice, Franck Haise veut savoir

OGC Nice13 sept. , 7:30
parMehdi Lunay
Alors que le début de saison de Nice est difficile, Franck Haise vient de prolonger son contrat jusqu'en 2029. Un geste fort de l'entraîneur qui n'en attend pas moins de son actionnaire désormais.
La Ligue des champions n'a pas été le tremplin espéré pour l'OGC Nice. Au printemps dernier, le club azuréen arrachait in extremis la quatrième place de Ligue 1, synonyme de 3e tour préliminaire de C1. La perspective de jouer la compétition la plus prestigieuse d'Europe devait doper l'été des Aiglons. Il n'en fut rien au mercato avec de nombreux départs : Laborde, Guessand, Bulka, Bouanani, Rosario. Sportivement, ce ne fut guère plus réjouissant. Benfica a éliminé Nice de la Ligue des champions et le championnat a démarré par deux défaites en trois matchs. Un contexte qui pouvait déprimer Franck Haise.

Haise a fait un geste, Ineos doit répondre

Néanmoins, l'ancien coach de Lens a surpris les observateurs en prolongeant son bail à Nice jusqu'en 2029. L'officialisation de cette prolongation de contrat est survenue pendant la trêve internationale. De quoi s'inscrire sur le long terme au Gym et prouver au club azuréen qu'il croit au projet. C'est d'autant plus remarquable que l'actionnaire principal Ineos et son patron Jim Ratcliffe délaissent ostensiblement les Aiglons. Le milliardaire anglais avouait en mars dernier ne pas aimer venir voir Nice car « le niveau n’est pas assez élevé » à son goût.
Une attitude distante qui s'est matérialisée par de plus faibles moyens financiers alloués à l'OGCN cet été. Cela n'a pas empêché Franck Haise de prolonger mais l'entraîneur attend un geste, un seul, de son propriétaire. « Beaucoup de monde attend la prise de parole d’Ineos. J’espère qu’elle aura lieu. Elle est importante pour tous ceux qui aiment le club », a t-il avoué en conférence de presse ce vendredi avant Nice-Nantes. Inutile pour certains supporters, une déclaration de Jim Ratcliffe permettrait au moins de fixer un cap pour un Gym qui se cherche depuis la reprise de la saison.
Articles Recommandés
ICONSPORT_270064_0256
OM

Pavard et Aguerd, double coup de génie à l’OM

ICONSPORT_270034_0071
Ligue 1

L1 : OL, Strasbourg, la DNCG va frapper fort

ICONSPORT_268698_0339
OL

Le PSG sauve le mercato de l’OL

ICONSPORT_268526_0176
PSG

« Le PSG avait tout prévu », ce transfert dingue échoue d'un rien

Fil Info

9:20
Pavard et Aguerd, double coup de génie à l’OM
9:00
L1 : OL, Strasbourg, la DNCG va frapper fort
8:40
Le PSG sauve le mercato de l’OL
8:20
« Le PSG avait tout prévu », ce transfert dingue échoue d'un rien
8:00
« On se croirait à Monaco », Ligue 1+ torpillé après OM-Lorient
23:00
Le PSG lâche 6 millions d’euros avec un énorme sourire
22:45
L1 : Programme TV et résultats de la 4e journée
22:44
L1 : L'OM écrase Lorient et se relance
22:30
Rebondissement à l’OM, l’OL fait douter Maupay

Derniers commentaires

« On se croirait à Monaco », Ligue 1+ torpillé après OM-Lorient

encore un match acheté par l om!!

Pavard et Aguerd, double coup de génie à l’OM

Medina fait beaucoup de bien aussi ! Apres , va falloir des automatismes car Lorient c'est pas folichon pour le moment

Grand ami de Rowe, Rabiot balance un tacle à l’OM

y'a tt de même qlqch d'étrange dans cette affaire , des pièces manquantes pour comprendre l'entièreté de la situation! Rabiot et l'OM parlait de prolongation après une saison ou il a été érigé en jouer/personne supra pro et tète de gondole du projet , la prolongation traine avec sa mere qui refuse de voir l'OM (il faisait trop chaud) , allegri qui pense à lui des sa prise de fonction au Milan , puis bagarre "inouïe" sans stigmates physiques, mise à pied, les dirigeants qui gerent l'affaire en mode bazooka, pas d'excuses , ni retour possible , rabiot part au milan sans prendre la totalité du pourcentage (pourtant prévu dans le deal) et une fois arrivé en italie, rowe et moi on est pote et tout va bien !!! Donc c'est clairement pas net !! LOL

Harit s’en va en plein match de l’OM

Encore une purge. Annoncé comme une pépite incomprise capable de rayonner au milieu, parti comme une feuille de PQ le dernier jour du mercato turc. Signé Longoria.

« On se croirait à Monaco », Ligue 1+ torpillé après OM-Lorient

Encore un avantage de l'IPTV c'est de regarder le match sur Canal Sport2 Afrique, pour les commentaires et l'ambiance

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
93300583
2
O. Lyonnais
93300550
3
LOSC Lille
732107114
4
Monaco
63201264
5
Lens
63201253
6
Strasbourg
63201143
7
Toulouse
63201066
8
O. Marseille
64202594
9
Angers SCO
43111022
10
Rennes
43111-325
11
Le Havre
33102-156
12
Nice
33102-145
13
Nantes
33102-112
14
Auxerre
33102-224
15
Paris
33102-358
16
Lorient
34103-7512
17
Brest
13012-448
18
Metz
03003-527

Loading