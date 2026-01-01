Richardson à Nice, c'est pratiquement fait !

Le mercato hivernal de Nice s'accélère nettement ces derniers jours. Après Claude Puel sur le banc et Elye Wahi en attaque, le club azuréen est proche de rapatrier Amir Richardson en Ligue 1. A quelques détails financiers près, le transfert est bouclé.

En crise avec une piteuse 13e place en Ligue 1 et une honteuse dernière place en Ligue Europa, l'OGC Nice a décidé de tout bouleverser cet hiver. Fini Franck Haise, place à Claude Puel au poste d'entraîneur. Pour remplacer un Terem Moffi sur le départ après son altercation avec les supporters, le Gym opte pour Elye Wahi. L'ancien attaquant de Lens et de Marseille débarquera sur la Côte d'Azur aux premières heures de l'an neuf. Un deuxième renfort devrait vite l'accompagner en la personne d'Amir Richardson.

Un transfert approuvé par toutes les parties

En manque de temps de jeu à la Fiorentina, le milieu de terrain marocain est vu comme la recrue idéale dans l'entrejeu niçois. Selon les informations du journal Le Parisien, le transfert du joueur de 23 ans est unanimement approuvé à l'OGCN. Un intérêt réciproque chez le joueur, natif de la cité azuréenne et formé chez les Aiglons avant d'aller au Havre. Amir Richardson sait qu'une grosse seconde partie de saison en Ligue 1 est primordiale pour aller au Mondial 2026 avec sa sélection.

Ne reste plus qu'à convaincre son club italien, classé dernier de Serie A actuellement. Nice et la Fiorentina ont accéléré les discussions ces dernières heures selon le quotidien francilien. Les deux formations sont d'accord pour un prêt sans option d'achat. Les négociations s'attardent surtout sur la prise en charge du salaire de Richardson. Le Marocain touche 183 000 euros par mois avec la Viola. Une somme à diminuer un peu côté niçois d'autant qu'une qualification européenne la saison prochaine est déjà bien compromise.