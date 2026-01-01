ICONSPORT_260529_0075

Richardson à Nice, c'est pratiquement fait !

OGC Nice01 janv. , 9:40
parMehdi Lunay
0
Le mercato hivernal de Nice s'accélère nettement ces derniers jours. Après Claude Puel sur le banc et Elye Wahi en attaque, le club azuréen est proche de rapatrier Amir Richardson en Ligue 1. A quelques détails financiers près, le transfert est bouclé.
En crise avec une piteuse 13e place en Ligue 1 et une honteuse dernière place en Ligue Europa, l'OGC Nice a décidé de tout bouleverser cet hiver. Fini Franck Haise, place à Claude Puel au poste d'entraîneur. Pour remplacer un Terem Moffi sur le départ après son altercation avec les supporters, le Gym opte pour Elye Wahi. L'ancien attaquant de Lens et de Marseille débarquera sur la Côte d'Azur aux premières heures de l'an neuf. Un deuxième renfort devrait vite l'accompagner en la personne d'Amir Richardson.

Un transfert approuvé par toutes les parties

En manque de temps de jeu à la Fiorentina, le milieu de terrain marocain est vu comme la recrue idéale dans l'entrejeu niçois. Selon les informations du journal Le Parisien, le transfert du joueur de 23 ans est unanimement approuvé à l'OGCN. Un intérêt réciproque chez le joueur, natif de la cité azuréenne et formé chez les Aiglons avant d'aller au Havre. Amir Richardson sait qu'une grosse seconde partie de saison en Ligue 1 est primordiale pour aller au Mondial 2026 avec sa sélection.
Ne reste plus qu'à convaincre son club italien, classé dernier de Serie A actuellement. Nice et la Fiorentina ont accéléré les discussions ces dernières heures selon le quotidien francilien. Les deux formations sont d'accord pour un prêt sans option d'achat. Les négociations s'attardent surtout sur la prise en charge du salaire de Richardson. Le Marocain touche 183 000 euros par mois avec la Viola. Une somme à diminuer un peu côté niçois d'autant qu'une qualification européenne la saison prochaine est déjà bien compromise.
A. Richardson

A. Richardson

FranceFrance Âge 23 Milieu

World Cup

Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Europa Conference League

Matchs2
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Serie A

Matchs2
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
0
Derniers commentaires

ASSE : Haise pour remplacer Horneland, il signe tout de suite

C'est dommage je trouvais horneland investi pr le club. Je pense que de la stabilité serait préférable...

OM : Accord de principe entre Abdelli et Marseille

Qu'il aille à Lyon

OM : Accord de principe entre Abdelli et Marseille

Va à Lyon stp

Foot01 vous présente ses meilleurs voeux pour 2026

Delogu qui appelle à voter en fonction de la couleur de peau. Nazi.

Foot01 vous présente ses meilleurs voeux pour 2026

Bonne année à toi quand meme et tout le monde au passage... et surtout une bonne santé meme si j'irais voter LFI vive delogu il me régale ... trop de police et de genmerderie dans les ronds points.. stop la répression

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
37161213281315
2
Paris Saint Germain
36161132351421
3
O. Marseille
32161024361521
4
LOSC Lille
32161024332013
5
O. Lyonnais
271683522166
6
Rennes
271676327243
7
Strasbourg
231672725205
8
Toulouse
231665524195
9
Monaco
23167272627-1
10
Angers SCO
22166461718-1
11
Brest
19165472127-6
12
Lorient
18164661928-9
13
Nice
17165291929-10
14
Paris
16164482129-8
15
Le Havre
15163671322-9
16
Auxerre
121633101425-11
17
Nantes
11162591428-14
18
Metz
111632111737-20

