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OGC Nice : Roger Ricort nouveau directeur sportif

OGC Nice01 juil. , 10:22
parGuillaume Conte
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Un mois après la vraie-fausse arrivée de Grégory Lorenzi, l’OGC Nice a dévoilé le nom de son nouveau directeur sportif. Il s’agit de Roger Ricort, qui a déjà occupé cette fonction chez les Aiglons entre 2002 et 2009.
« C'est un club qui occupe une place particulière dans mon parcours et dans mon cœur. Je suis très heureux et très fier de retrouver cette maison avec l'ambition de construire, aux côtés de toutes les composantes du club, un groupe qui reflète pleinement l'identité du Gym : une équipe ambitieuse, généreuse dans l'effort, exigeante au quotidien et profondément attachée au maillot qu'elle porte », a fait savoir le dirigeant de Nice. L'ancien joueur de Monaco et de Nice sera chargé de trouver les joueurs capable de redonner un peu de solidité à la formation azuréenne désormais dirigée par Olivier Pantaloni.
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Bah quand tu changes l'armateur et le capitaine, même si c'est le même bateau c'est pas dit qu'il ira dans les mêmes eaux.^^ En l’occurrence, Lorenzi tout comme Genesio ont des réputations de bâtisseurs. On nous reproche bien assez de vivre dans le passé. Aujourd'hui la seule chose du passé qui conditionne la gestion de l'effectif c'est le manque de moyens et l'obligation de faire avec. Et ça va dans le sens de ce qu'à dit Lorenzi et à l'encontre du turn-over des saisons passées. Je ne vois pas pourquoi on reprocherait à Lorenzi et Genesio les carences de la gestion du trio Longoria-Benatia-De Zerbi. Ni pourquoi on soupçonnerait Lorenzi-Genesio de faire persister ces carences.

« L’OM est un club unique », les premiers mots de Genesio

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