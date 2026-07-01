OGC Nice : Roger Ricort nouveau directeur sportif





Un mois après la vraie-fausse arrivée de Grégory Lorenzi, l’OGC Nice a dévoilé le nom de son nouveau directeur sportif. Il s’agit de Roger Ricort, qui a déjà occupé cette fonction chez les Aiglons entre 2002 et 2009.

« C'est un club qui occupe une place particulière dans mon parcours et dans mon cœur. Je suis très heureux et très fier de retrouver cette maison avec l'ambition de construire, aux côtés de toutes les composantes du club, un groupe qui reflète pleinement l'identité du Gym : une équipe ambitieuse, généreuse dans l'effort, exigeante au quotidien et profondément attachée au maillot qu'elle porte », a fait savoir le dirigeant de Nice. L'ancien joueur de Monaco et de Nice sera chargé de trouver les joueurs capable de redonner un peu de solidité à la formation azuréenne désormais dirigée par Olivier Pantaloni.