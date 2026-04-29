OGC Nice : Claude Puel prolongé malgré tout

LdC : Le PSG domine le Bayern dans un match fou !

C'était une finale avant la lettre.Moi aussi j'avais peur à chaque fois que le Bayern s'approchait de nos buts.on n'est permeable derriere et hier on paniquait.Avant le match je disais qu'on avait les moyens devant pour faire la difference et je crois encore la même chose pour le retour.On a été plutôt efficace.Dembellé a hélas vendange une occasion en or et dommage que la frappe de Mayulu ne connaisse pas meilleur sort.J'y crois plus que jamais