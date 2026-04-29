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OGC Nice : Claude Puel prolongé malgré tout

OGC Nice29 avr. , 11:00
parNathan Hanini
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L’OGC Nice s’apprête à vivre une fin de saison intense. Les Aiglons devront jongler entre la finale de la Coupe de France et la course pour le maintien en Ligue 1. De son côté Claude Puel ne sait pas encore de quoi son avenir sera fait. Le technicien français s’est entretenu avec le nouveau directeur sportif du club de la Côte d’Azur.
Du rêve au cauchemar ou du cauchemar au rêve, la saison de l’OGC Nice peut encore basculer dans un sens comme dans l’autre à trois journées de la fin. Les Aiglons comptent cinq points d’avance sur l’AJ Auxerre barragiste alors que les deux équipes devront se faire face lors de la 33e journée. Le maintien n’est donc pas encore acquis pour les hommes de Claude Puel qui ne sont également plus qu’à un match d’une qualification un tant soit peu miraculeuse en Europe. Le 22 mai prochain, le club de la Côte d’Azur jouera la finale de la Coupe de France face au RC Lens. Un match pour sauver la saison plus que compliquée du GYM.

Puel, vers une prolongation ?

L’avenir des Aiglons n’est pas tout tracé. Alors que le club va vivre une cure d’austérité, le journal l’Équipe fait le point sur l’été à venir. Florian Maurice va quitter son rôle de directeur sportif et sera remplacé par Grégory Lorenzi. L’actuel DS de Brest va débarquer sur la Côte d’Azur en cas de maintien en Ligue 1. Les tractations ont débuté à l’hiver et l’homme de 42 ans débute déjà son travail avant même la fin de saison. L’autre cas à régler rapidement reste la question de l'entraîneur. Claude Puel a des chances de rester une saison de plus. Malgré un bilan moribond en championnat (deux victoires en 15 matchs), l’expérimenté technicien a mené le GYM en finale de la Coupe de France. Son expérience et sa connaissance du club jouent en sa faveur et une prolongation de son aventure sur la Côte d’Azur est en bonne voie selon l’Equipe. Avant cela, Nice doit assurer son avenir dans l’élite du championnat français. Cela débute ce samedi face au RC Lens. Un round d’échauffement avant le rendez-vous au Stade de France fin mai.
Nice

Nice

Ligue 1 #15
N
V
N
N
D
Ligue 1
Ligue 1
Matchs31
V
Victoire7
M
Match nul9
D
Défaite15
Buts Marqués35
Buts Encaissés57

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26 avril 2026 à 20:45
Ligue 1
Olympique MarseilleOlympique Marseille
1
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NiceNice
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StrasbourgStrasbourg
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NiceNice

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Buts7
Passes décisives3
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Jaune Rouge0
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11.

S. Wahi

FranceFrance Âge 23 Attaquant
Matchs12
Buts5
Passes décisives1
Jaune4
Rouge0
Jaune Rouge0
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C'était une finale avant la lettre.Moi aussi j'avais peur à chaque fois que le Bayern s'approchait de nos buts.on n'est permeable derriere et hier on paniquait.Avant le match je disais qu'on avait les moyens devant pour faire la difference et je crois encore la même chose pour le retour.On a été plutôt efficace.Dembellé a hélas vendange une occasion en or et dommage que la frappe de Mayulu ne connaisse pas meilleur sort.J'y crois plus que jamais

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Perso je préfère Moreira en titulaire. Fofana est plus rapide mais je le trouve trop stéréotypé mais l'avoir en vrai doublure sur ce poste sans être obligé de bricoler c'est effectivement un luxe (qu'on a pas à droite par exemple). Pour preuve, son jeu a fonctionné au début puis petit à petit les défenseurs en face ont su le faire déjouer. Moreira, il arrive à varier son jeu et j'aime beaucoup ça.

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On ne peut pas critiquer des règles de football lorsque'elle sont débiles tel que siffler une main involontaire a bout portant sur un centre en dehors du temps additionnel ? Qu on utilise le ralenti pour s'assurer que le ballon touche la main oui mais ensuiite il faut juger l'action en contexte dynamique a vitesse réelle et dans ce contexte si l'arbitre a un minimum de sensibilité footballistique il ne siffle pas penalty

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Erreur de coaching ? Peut etre enlever Warren Emery a enlevé du physique et de la presence defensive ,il harcele le porteur de ballon et empeche les bonnes relances.Changer nos attaquants alors qu'on est dans une telle phase de réussite c'est à mes yeux prématuré mais bon L.E a fait un choix on doit le respecter.Il devra en faire un autre la semaine prochaine sur le plan defensif.esperons qu'Akimi ne soit pas blessé car dans le jeu offensif il apporte beaucoup de vitesse. Il faudra plus de sérénité derriere ,Marquinhos a étédans le dur hier

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
69302235682543
2
Lens
63302037603228
3
LOSC Lille
57311768503416
4
O. Lyonnais
57311768483216
5
Rennes
56311687544212
6
O. Marseille
533116510594118
7
Monaco
51311561054477
8
Strasbourg
463013710493910
9
Lorient
41311011104247-5
10
Toulouse
3831108134344-1
11
Brest
3830108124147-6
12
Paris
3831911114047-7
13
Angers SCO
343197152643-17
14
Le Havre
3131613122942-13
15
Nice
303179153557-22
16
Auxerre
2531510162742-15
17
Nantes
203148192651-25
18
Metz
163137213170-39

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