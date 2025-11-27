OGC Nice : Franck Haise a proposé de tout plaquer

Battu à Porto, Nice est au fond du trou. Franck Haise s'est proposé de partir si cela pouvait aider le Gym à remonter la pente.

Très mauvaise période pour l’OGC Nice, qui ne sait pas de quoi sera fait son avenir avec la mise au second plan du club par ses propriétaires. Sur le plan sportif, c’est aussi catastrophique avec une série en cours de cinq défaites consécutives (PSG, Fribourg, Metz, Marseille et Porto). Le revers contre les Dragons n’a surpris personne, mais la déclaration de Franck Haise après la rencontre a été assez déroutante. L’entraineur français a assuré avoir proposé de partir pour réveiller son équipe à l’issue de la lourde défaite à domicile face à Nice.

« Je fais un métier passionnant, c'est celui que j'ai choisi et j'adore ça. Mais je sais me remettre en cause et mes dirigeants le savent car je leur ai proposé d'être l'électrochoc après le match contre l'OM. Si ça doit être la solution (son limogeage), je suis prêt à l'accepter. Je me bats avec nos armes mais si je dois être un jour le fusible et la solution… Je ne démissionnerai pas, je continuerai à assumer mes responsabilités et je n'abandonnerai pas mes joueurs », a expliqué celui qui a été récemment prolongé jusqu’en juin 2029 à Nice. Une prolongation toute relative vue la situation du club azuréen en ce moment.