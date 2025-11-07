Nice : Un joueur de Franck Haise demande pardon après la désastre

L'OGC Nice a encore une fois sombré en Europa League et cela commence à devenir gênant. Auteur d'un match apocalyptique, Melvin Bard a tenu à présenter ses excuses aux supporters azuréens.
Melvin Bard fêtait ses 25 ans jeudi, et c'est peu dire que le joueur formé à l'Olympique Lyonnais s'est offert un sale cadeau d'anniversaire avec deux énormes bourdes contre Fribourg. Le joueur le sait, sur les réseaux sociaux, sa performance a vite donné lieu à un déluge de critiques, l'arrière gauche niçois focalisant la colère des supporters du Gym, consternés de voir leur équipe à la dernière place de cette première phase d'Europa League. Loin de se cacher, Melvin Bard est venu faire face aux médias, avant un peu plus tard dans la nuit d'envoyer un message d'excuse via son compte Instagram, en espérant que cela suffise à calmer la colère des fans niçois.
Bard présente ses excuses
« Ça a été un de mes pires matchs ce soir et l'équipe en a souffert. Ce n'était pas digne de vous et je tenais à vous dire que j'en prends la responsabilité. À moi de bosser dur et de montrer un meilleur visage. Merci pour votre soutien sans faille », a confié Melvin Bard. Si le défenseur niçois plaide coupable, il n'est toutefois pas le seul à devoir assumer cette défaite face au club allemand. Pour preuve, Franck Haise, furieux, a allumé toute son équipe après cette nouvelle humiliation européenne pour l'OGC Nice. Pour l'instant, l'entraîneur niçois n'est nullement menacé, les dirigeants d'Ineos lui faisant totalement confiance pour gérer une équipe dont les performances sont en dents-de-scie cette saison en Ligue 1. Mais, il va tout de même falloir que Melvin Bard et ses coéquipiers se secouent un peu sur la scène européenne, car là cela devient grotesque tout de même. Avec zéro point pris en quatre match, Nice fait presque pitié.