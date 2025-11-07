Nice : Un joueur de Franck Haise demande pardon après la désastre

L'OGC Nice a encore une fois sombré en Europa League et cela commence à devenir gênant. Auteur d'un match apocalyptique, Melvin Bard a tenu à présenter ses excuses aux supporters azuréens.

Melvin Bard fêtait ses 25 ans jeudi, et c'est peu dire que le joueur formé à l'Olympique Lyonnais s'est offert un sale cadeau d'anniversaire avec deux énormes bourdes contre Fribourg. Le joueur le sait, sur les réseaux sociaux, sa performance a vite donné lieu à un déluge de critiques, l'arrière gauche niçois focalisant la colère des supporters du Gym, consternés de voir leur équipe à la dernière place de cette première phase d'Europa League. Loin de se cacher, Melvin Bard est venu faire face aux médias, avant un peu plus tard dans la nuit d'envoyer un message d'excuse via son compte Instagram, en espérant que cela suffise à calmer la colère des fans niçois.

Bard présente ses excuses