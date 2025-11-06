EL : Le cauchemar continue pour Nice

4e journée de l'Europa League :

Allianz Riviera.

OGC Nice - Fribourg : 3-1.

Buts : Kevin Carlos (25e) pour Nice ; Manzambi (29e), Grifo (39e sp) et Scherhant (42e) pour Fribourg.

Une nouvelle fois défait en Europa League ce jeudi contre Fribourg (1-3), l'OGC Nice enchaîne un 16e match de suite sans victoire sur la scène européenne...

Incapable de prendre le moindre point depuis le début de la saison en Europa League, le Gym comptait sur la réception de Fribourg ce jeudi soir pour débloquer son compteur. Dans cet objectif-là, Nice partait plutôt bien puisque Kevin Carlos ouvrait la marque d’un tir puissant du droit après un joli travail de Diop et Vanhoutte (1-0 à la 25e). Un avantage de courte durée toutefois puisque l’OGCN allait complètement prendre l’eau jusqu'à la pause… Manzambi égalisait d’abord en profitant pleinement d’une erreur de Bard (1-1 à la 29e), puis Grifo permettait à Fribourg de passer devant sur penalty après une faute de… Bard (1-2 à la 39e), et Scherhant tuait déjà le suspense d’un plat du pied droit plein de sang froid (1-3 à la 42e) pour permettre au club allemand de complètement renverser la tendance en moins d’un quart d’heure.

Au retour des vestiaires, le Gym tentait de se réveiller et Gouveia trouvait la barre (63e), mais sans réussite. La fin de match était sans saveur et Nice tombait donc encore une fois sur la scène européenne face à Fribourg (1-3). À cause de cette quatrième défaite en autant de journées d’Europe League, le groupe de Franck Haise descend encore dans le classement en se retrouvant avant-dernier avec zéro point aux côtés des Rangers, les seuls qui font pire. De son côté, Fribourg remonte à la deuxième place du classement de cette phase régulière de la C3 avec 10 unités.