Nice : Boga et Moffi agressés et en arrêt de travail !

Ce dimanche en Ligue 1, Nice a une nouvelle fois déçu. Les hommes de Franck Haise se sont inclinés 3 buts à 1 sur la pelouse du FC Lorient. Au retour, l'accueil a été explosif

L'OGC Nice traverse une énorme crise de résultats et a bien du mal à remonter la pente. Ce dimanche sur la pelouse du Moustoir, les Aiglons ont été punis 3 buts à 1 par le FC Lorient. Les hommes de Franck Haise n'ont pas été à la hauteur et certaines attitudes commencent à poser question. Si quelques joueurs veulent avant tout rassurer sur leur motivation pour la suite de la saison, d'autres ne convainquent pas du tout, à l'image de Terem Moffi ou encore Jérémie Boga. D'ailleurs, ce dimanche soir, les deux joueurs ont été brutalement pris à partie par les fans niçois, au point d'être désormais en arrêt maladie.

Tension maximale à Nice

Selon différentes sources, la situation a en effet dégénéré quand les joueurs de Nice ont fait leur retour au centre d’entraînement dimanche soir en provenance de l'aéroport. Et si de nombreuses insultes ont été lancés vers le groupe, Terem Moffi et Jérémie Boga ont eux été agressés physiquement. Ce ne sont pas les seuls à avoir été visés puisque Florian Maurice a aussi reçu des coups venus d'Ultras fous de rage.

L'Equipe précise que les stadiers présents sur place ont été totalement débordés lors de ces incidents qui ont duré près d'une heure. Résultat de ces agressions sauvages, Moffi et Boga sont en arrêt de travail après avoir été frappés. Le premier pour une semaine, le second pour cinq jours. On ne sait pas ce qu'il en est de Florian Maurice, lui aussi pris pour cible.