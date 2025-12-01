ICONSPORT_267539_0254

Nice : Boga et Moffi agressés et en arrêt de travail !

OGC Nice01 déc. , 20:00
parHadrien Rivayrand
2
Ce dimanche en Ligue 1, Nice a une nouvelle fois déçu. Les hommes de Franck Haise se sont inclinés 3 buts à 1 sur la pelouse du FC Lorient. Au retour, l'accueil a été explosif
L'OGC Nice traverse une énorme crise de résultats et a bien du mal à remonter la pente. Ce dimanche sur la pelouse du Moustoir, les Aiglons ont été punis 3 buts à 1 par le FC Lorient. Les hommes de Franck Haise n'ont pas été à la hauteur et certaines attitudes commencent à poser question. Si quelques joueurs veulent avant tout rassurer sur leur motivation pour la suite de la saison, d'autres ne convainquent pas du tout, à l'image de Terem Moffi ou encore Jérémie Boga. D'ailleurs, ce dimanche soir, les deux joueurs ont été brutalement pris à partie par les fans niçois, au point d'être désormais en arrêt maladie.

Tension maximale à Nice 

Selon différentes sources, la situation a en effet dégénéré quand les joueurs de Nice ont fait leur retour au centre d’entraînement dimanche soir en provenance de l'aéroport. Et si de nombreuses insultes ont été lancés vers le groupe, Terem Moffi et Jérémie Boga ont eux été agressés physiquement. Ce ne sont pas les seuls à avoir été visés puisque Florian Maurice a aussi reçu des coups venus d'Ultras fous de rage.
L'Equipe précise que les stadiers présents sur place ont été totalement débordés lors de ces incidents qui ont duré près d'une heure. Résultat de ces agressions sauvages, Moffi et Boga sont en arrêt de travail après avoir été frappés. Le premier pour une semaine, le second pour cinq jours. On ne sait pas ce qu'il en est de Florian Maurice, lui aussi pris pour cible.
2
Articles Recommandés
ogc nice florian maurice est decu du mercato iconsport 267539 0128 398338
OGC Nice

Nice réagit officiellement aux graves incidents de dimanche soir

ICONSPORT_253978_0204
OL

Cet OL a une âme, une légende fait son mea culpa

ICONSPORT_270916_0065
OM

Balerdi bat un record inattendu à l'OM

ICONSPORT_278470_0087
PSG

PSG : Clément Turpin lâché par la direction de l'arbitrage

Fil Info

21:35
Nice réagit officiellement aux graves incidents de dimanche soir
21:30
Cet OL a une âme, une légende fait son mea culpa
21:00
Balerdi bat un record inattendu à l'OM
20:30
PSG : Clément Turpin lâché par la direction de l'arbitrage
19:49
CDF : Nice-ASSE et AJA-Monaco, les deux grosses affiches des 32es
19:30
Azzedine Ounahi à l’OM, le grand mystère
19:00
PSG : Turpin calmé par la VAR, la vérité éclate
18:30
La Ligue 1 survolée, l’OM s’est saboté

Derniers commentaires

L’OL est un mur, personne ne fait mieux en Europe

son idée etait de remplacer la qualité par le nombre

PSG : Clément Turpin lâché par la direction de l'arbitrage

Oui l arbitre il c est trompé , pour le match arsenal- chelsea y avait la même action le joueur de chelsea à reçu un rouge

Malick Fofana, l'OL confirme une mauvaise nouvelle

Un joueur fragile

L’OL est un mur, personne ne fait mieux en Europe

Parce que paris et Marseille c'est des équipes offensif, quand tu attaque forcément tu laisses des espaces, en 2025 c'est la 3 ème attaque d europe avec 75 buts derrière le bayern 94 buts, le barca 87 buts et L OM est 3 ème avec 75 buts

L'OL avantagé par l'arbitrage, L'Equipe du Soir a tranché

Résonner ou raisonner ? 😊

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
31141013241212
2
Paris Saint Germain
3014932271215
3
O. Marseille
2914923351421
4
LOSC Lille
2614824281711
5
O. Lyonnais
241473421156
6
Rennes
241466224186
7
Monaco
231472526251
8
Strasbourg
221471625196
9
Nice
17145271926-7
10
Toulouse
171445520191
11
Brest
16144461924-5
12
Angers SCO
16144461217-5
13
Paris
15144372126-5
14
Le Havre
14143561321-8
15
Lorient
14143561828-10
16
Metz
11143291431-17
17
Nantes
11142571222-10
18
Auxerre
914239820-12

Loading