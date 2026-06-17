Nice : La LFP confirme l’enquête contre Elye Wahi

Dans un communiqué officiel publié ce mercredi, la Ligue de Football Professionnel confirme l’ouverture d’une enquête contre Elye Wahi pour suspicion de paris truqués.

« Au lendemain de la rencontre OGC Nice - FC Metz comptant pour la 34ème journée de Ligue 1 le 17 mai dernier, la LFP a été alertée par ses partenaires spécialisés dans la surveillance des marchés de paris sportifs de mouvements atypiques constatés à l’international. Ces alertes portaient sur un volume inhabituel de mises concernant un avertissement impliquant le joueur Elye Wahi » écrit la LFP dans son communiqué avant de poursuivre. écrit la LFP dans son communiqué avant de poursuivre.

Lire aussi Nice : Elye Wahi arrêté pour suspicion de match truqué

« Conformément à ses missions et à son engagement constant en matière de protection de l’intégrité des compétitions, la LFP a immédiatement transmis ces éléments aux autorités compétentes, à savoir le Service Central des Courses et Jeux de la Police nationale, l’Autorité Nationale des Jeux ainsi que la Fédération Française de Football. Dans ce cadre, et afin de permettre la pleine manifestation de la vérité, une plainte contre X a été déposée le 29 mai 2026 pour des faits susceptibles de relever de la corruption sportive et de l’escroquerie en bande organisée » poursuit la Ligue, puis de conclure.

S. Wahi France • Âge 23 • Attaquant World Cup 2026 Matchs 1 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Friendly International 2026 Matchs 2 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Ligue 1 2026/2027 Matchs 0 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0

« À ce stade, et compte tenu de la procédure en cours ainsi que des exigences de confidentialité qui s’y attachent et qui lui ont été formulées par les autorités de police, la LFP ne fera pas de commentaire supplémentaire et n’a pas engagé de procédure disciplinaire. Elle se réserve néanmoins la possibilité de le faire en fonction de l’évolution des investigations. La LFP rappelle qu’elle demeure pleinement mobilisée pour garantir l’intégrité de ses compétitions et qu’elle agira avec la plus grande fermeté à l’encontre de tout comportement susceptible de la compromettre ».