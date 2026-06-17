Elye Wahi prêté à Nice

Nice : La LFP confirme l’enquête contre Elye Wahi

OGC Nice17 juin , 18:23
parCorentin Facy
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Dans un communiqué officiel publié ce mercredi, la Ligue de Football Professionnel confirme l’ouverture d’une enquête contre Elye Wahi pour suspicion de paris truqués.
« Au lendemain de la rencontre OGC Nice - FC Metz comptant pour la 34ème journée de Ligue 1 le 17 mai dernier, la LFP a été alertée par ses partenaires spécialisés dans la surveillance des marchés de paris sportifs de mouvements atypiques constatés à l’international. Ces alertes portaient sur un volume inhabituel de mises concernant un avertissement impliquant le joueur Elye Wahi » écrit la LFP dans son communiqué avant de poursuivre.

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« Conformément à ses missions et à son engagement constant en matière de protection de l’intégrité des compétitions, la LFP a immédiatement transmis ces éléments aux autorités compétentes, à savoir le Service Central des Courses et Jeux de la Police nationale, l’Autorité Nationale des Jeux ainsi que la Fédération Française de Football. Dans ce cadre, et afin de permettre la pleine manifestation de la vérité, une plainte contre X a été déposée le 29 mai 2026 pour des faits susceptibles de relever de la corruption sportive et de l’escroquerie en bande organisée » poursuit la Ligue, puis de conclure.
S. Wahi

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« À ce stade, et compte tenu de la procédure en cours ainsi que des exigences de confidentialité qui s’y attachent et qui lui ont été formulées par les autorités de police, la LFP ne fera pas de commentaire supplémentaire et n’a pas engagé de procédure disciplinaire. Elle se réserve néanmoins la possibilité de le faire en fonction de l’évolution des investigations. La LFP rappelle qu’elle demeure pleinement mobilisée pour garantir l’intégrité de ses compétitions et qu’elle agira avec la plus grande fermeté à l’encontre de tout comportement susceptible de la compromettre ».
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Derniers commentaires

Fofana après Moreira, l'OL se fait dépouiller

C'est possible c'est clair, mais j'ai tendance a faire confiance a notre cellule.

Fofana après Moreira, l'OL se fait dépouiller

Et ? C'est censé être rassurant ? Tu penses vraiment que des joueurs de ce niveau, il suffit de se baisser pour en trouver ? On ne peut pas faire partir nos deux ailiers gauches sans se mettre en danger pour cette saison. Si on se rate, c'est beaucoup plus que leur prix de venet que l'on va perdre et le cercle vicieux va faire très mal.

Fofana après Moreira, l'OL se fait dépouiller

Une invention des journalopes !

Fofana après Moreira, l'OL se fait dépouiller

Encore une invention des journalopes !

Fofana après Moreira, l'OL se fait dépouiller

Le problème c'est que même si l'OL est racheté par kang en coopération avec Ares ça ne pourra se faire qu'après réduction du déficit et dans ce mercato et pour la saison prochaine le but c'est de faire des rentrées d'argent le plus possible et essayer de compenser avec des renforts à moindre coût

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