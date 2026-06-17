Nice : Elye Wahi arrêté pour suspicion de match truqué

Excellent durant son prêt de six mois à l’OGC Nice (5 buts en Ligue 1), Elye Wahi a été arrêté deux semaines avant le début de la Coupe du monde qu’il dispute avec la Côte d’Ivoire pour suspicion de paris truqués.

Prêté par l’Eintracht Francfort à l’OGC Nice en janvier dernier, Elye Wahi a grandement contribué à la qualification du Gym jusqu’en finale de Coupe de France et au maintien des Aiglons en Ligue 1. Auteur de cinq buts en Ligue 1 et d’un doublé lors du barrage retour face à l’ASSE, l’international ivoirien a rendu un fier service à Nice. Il est en revanche impliqué dans une histoire beaucoup moins glorieuse, révélée ce mercredi par The Athletic.

Selon le média britannique, Elye Wahi est accusé d’avoir fait exprès d’écoper d’un carton jaune le 17 mai dernier lors d’un match de Ligue 1 avec l’OGC Nice contre le FC Metz. Le média révèle qu’Elye Wahi aurait été arrêté le 29 mai dernier, juste après son doublé face à l’AS Saint-Etienne en barrage retour. La Ligue de Football Professionnel aurait reçu plusieurs signalements de paris suspects lors d’un match entre Nice et Metz au sujet de l’obtention d’un carton jaune pour Elye Wahi, ce qui a précipité l’ouverture d’une enquête pour savoir si l’Ivoirien est impliqué.

A ce jour, celui qui dispute actuellement la Coupe du monde avec la Côte d’Ivoire n’a pas été inculpé mais il fait toujours l’objet d’une enquête « active » selon nos confrères britanniques.