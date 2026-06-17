Nice : Elye Wahi arrêté pour suspicion de match truqué

bravo a lui, il a repondu sur le terrain, un grand joueur
Oui je vois...au moins 33..
" Duranville sera bien le successeur " 🤣🤣🤣🤣
Oui le PSG le voulait, oui il a souhaité aller à City puis y rester. Est ce anormal? Non, Guardiola était à City, il a gagner la BPL et la LDC avec City. Il a fait le bon choix a l'époque... Comme le PSG fait le bon choix maintenant de ne pas vouloir le signer. Les courbes se sont inversées.
Qui te dis que c'est pas deja fait? c'est justement a cause des bisounours comme toi que le systeme de changera pas .. Comment peut on etre content d'un tel systeme.. y a que 2 classes qui peuvent etre content .. ceux qui ne font rien ou les ultras riche .. les 2 sont ultra aidé ... t es footeux lucide par contre pour le reste c'est un peu beni oui oui
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Elye Wahi, the Ivory Coast footballer who is playing at the 2026 World Cup, was arrested on suspicion of fixing offences less than two weeks before the tournament, The Athletic can reveal. Sources with knowledge of events, who like others spoke anonymously as they were not