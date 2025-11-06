ICONSPORT_276320_0002
Nice - Fribourg : Les compos (18h45 sur Canal+ Sport)

OGC Nice06 nov. , 17:41
parQuentin Mallet
Nice :
Diouf - Mendy, Bah, Bard - Tiago Gouveia, Vanhoutte, Abdul Samed, Abdi - Diop, Kevin Carlos, Boga
Fribourg :
Atubolu - Kubler, Ginter, Lienhart, Makengo - Eggestein, Manzambi - Scherhant, Suzuki, Grifo - Adamu
Derniers commentaires

Endrick à l’OL le 1er janvier à 00h01 !

qu'est ce qui va aller gaspiller son temps dans ce club sérieux !!

La Belgique accuse les supporters de l’OM

Et Rulli n'y est il pas un peu pour quelques chose ?

EdF : Pas de scandale Tolisso pour les Lyonnais

Bien sûr. Cette saison, il vaut mieux qu'ils se reposent tous pendant les trêves internationales !

OM : L’arbitre a été parfait, Pierre Ménès le félicite

Il y a une règle Pierre Merguez. Et cette règle les arbitres la respecte selon leur "humeur"

EdF : Pas de scandale Tolisso pour les Lyonnais

apres je pense que c'est pas plus mal car nos joueurs sont cramés et si ils pouvaient tous rester a lyon ce serait pas plus mal ^^

Loading