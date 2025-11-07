Nice : Franck Haise va perdre son vestiaire, c'est sa crainte

Ce jeudi soir, l’OGC Nice a enchaîné un seizième match sans victoire en coupe d’Europe. La formation des Aiglons s’est heurtée à Fribourg (1-3). Après la rencontre, Franck Haise n’a pas hésité à secouer ses joueurs. Le manager niçois pointe aussi sa direction selon les observateurs.

Douze défaites et quatre matchs nuls, voici le bilan de l’OGC Nice en coupe d’Europe. Les hommes de Franck Haise se sont une nouvelle fois inclinés ce jeudi soir à domicile face à Fribourg. Les Aiglons n’ont plus gagné un match de coupe d’Europe contre un club du top 4 européens depuis 1976. Des statistiques qui ont irrité Franck Haise après la rencontre. L'entraîneur niçois n’a pas hésité à critiquer ses joueurs en conférence de presse.

Tant qu’on n’aura pas compris qu’il faut faire corps tout le temps… Tout le temps ! Qu’il ne faut pas faire la gueule quand on est remplaçant, quand on sort ! C’est sur le terrain qu’il faut montrer ! - Franck Haise en conférence de presse

Nice subit les mauvais choix

Par la suite, l’émission de l’Equipe du soir est revenue sur les déclarations de l'entraîneur niçois. Pour certains observateurs, Franck Haise subit également le mercato estival raté de la part de Florian Maurice. « Sur les joueurs, je suis un peu étonné. C’est assez virulent. Ce n’est pas injuste, c’est risqué. Quand tu sors du bois et que tu montres les joueurs du doigt, en expliquant qu’ils ne jouent pas ils font la gueule et quand ils jouent, ils ne sont pas bons. C’est risqué de prendre le vestiaire contre toi. Il a tout essayé, il a beaucoup de blessés. Après dans la deuxième partie de l’interview, il répète quelque chose qu’il dit depuis plusieurs matchs. Il dit : On n’est que l’OGC Nice, on ne peut pas faire mieux que faire bloc, on ne peut pas faire mieux que de défendre bas. » Je pense que cela s’adresse plus aux dirigeants, et au recrutement complètement raté par Florian Maurice, » peut-on entendre sur le plateau. Nice reste pourtant sur une bonne série en Ligue 1. Mais le club de la Côte d’Azur n’a toujours pas trouvé la solution en Europe pour briser sa malédiction.