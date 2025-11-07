ICONSPORT_275756_0034

Nice : Franck Haise va perdre son vestiaire, c'est sa crainte

OGC Nice07 nov. , 14:00
parNathan Hanini
1
Ce jeudi soir, l’OGC Nice a enchaîné un seizième match sans victoire en coupe d’Europe. La formation des Aiglons s’est heurtée à Fribourg (1-3). Après la rencontre, Franck Haise n’a pas hésité à secouer ses joueurs. Le manager niçois pointe aussi sa direction selon les observateurs.
Douze défaites et quatre matchs nuls, voici le bilan de l’OGC Nice en coupe d’Europe. Les hommes de Franck Haise se sont une nouvelle fois inclinés ce jeudi soir à domicile face à Fribourg. Les Aiglons n’ont plus gagné un match de coupe d’Europe contre un club du top 4 européens depuis 1976. Des statistiques qui ont irrité Franck Haise après la rencontre. L'entraîneur niçois n’a pas hésité à critiquer ses joueurs en conférence de presse.
Tant qu’on n’aura pas compris qu’il faut faire corps tout le temps… Tout le temps ! Qu’il ne faut pas faire la gueule quand on est remplaçant, quand on sort ! C’est sur le terrain qu’il faut montrer !
- Franck Haise en conférence de presse

Nice subit les mauvais choix

Par la suite, l’émission de l’Equipe du soir est revenue sur les déclarations de l'entraîneur niçois. Pour certains observateurs, Franck Haise subit également le mercato estival raté de la part de Florian Maurice. « Sur les joueurs, je suis un peu étonné. C’est assez virulent. Ce n’est pas injuste, c’est risqué. Quand tu sors du bois et que tu montres les joueurs du doigt, en expliquant qu’ils ne jouent pas ils font la gueule et quand ils jouent, ils ne sont pas bons. C’est risqué de prendre le vestiaire contre toi. Il a tout essayé, il a beaucoup de blessés. Après dans la deuxième partie de l’interview, il répète quelque chose qu’il dit depuis plusieurs matchs. Il dit : On n’est que l’OGC Nice, on ne peut pas faire mieux que faire bloc, on ne peut pas faire mieux que de défendre bas. » Je pense que cela s’adresse plus aux dirigeants, et au recrutement complètement raté par Florian Maurice, » peut-on entendre sur le plateau. Nice reste pourtant sur une bonne série en Ligue 1. Mais le club de la Côte d’Azur n’a toujours pas trouvé la solution en Europe pour briser sa malédiction. 
1
Articles Recommandés
ICONSPORT_233802_0022
Rennes

Combat de milliardaires, Rennes n'a pas défié le Paris FC au mercato

ICONSPORT_274629_0033
Foot Europeen

Il bat l'OL et vole aussitôt une idée au basket

ICONSPORT_275215_0007 (1)
ASSE

ASSE : Horneland a un énorme doute

ICONSPORT_266259_0090
Monaco

Monaco : Le retour de Paul Pogba encore reporté

Fil Info

16:00
Combat de milliardaires, Rennes n'a pas défié le Paris FC au mercato
15:30
Il bat l'OL et vole aussitôt une idée au basket
15:00
ASSE : Horneland a un énorme doute
14:40
Monaco : Le retour de Paul Pogba encore reporté
14:20
OM : Maupay sort du placard, De Zerbi a changé d'avis !
13:40
Furieux, Mbappé répond au coup de griffe d'Orelsan
13:20
PSG : La piste Eric Garcia s'écroule
13:00
Cette pépite de l’OL va éclater au grand jour ce vendredi

Derniers commentaires

Endrick à l'OL, Lyon fait une offre victorieuse à 4ME

Kluivert a été tres bon hier.

OM : Marseille déclare la guerre à Jérôme Rothen

Tjrs pas de confamnations ? tjrs pas d affaires en rapport avec le PSG ? Tu devrais plutot nous sortir les condamnations et mise en examens de celui qui a une statut au velodrome ...

OM : Marseille déclare la guerre à Jérôme Rothen

On voit maintenant ce qu'attendait Ali Zarrak quand il a fourni ces places à Rothen. C'est pas malin de se dévoiler ainsi, et d'afficher des messages privés, juste pour se venger de l'appréciation d'un commentateur estampillé pro PSG (et grande gueule). Quels sont les autres journalistes à qui il donne des places ? On va se poser la question maintenant quand une chronique semblera trop indulgente. Et quid de ses autres conflits ? Quand Papin se fait menacer par 2 gars en moto pour des tensions liées seulement à la réserve, ces 2 gars n'auraient pas bénéficié de places dans les loges eux aussi ?

Endrick à l'OL, Lyon fait une offre victorieuse à 4ME

Satriano c est un millions pour le prèt d une année et après il retourne a lens .

Endrick à l'OL, Lyon fait une offre victorieuse à 4ME

4m c'est aussi le prix de votre defenseur kluivert qui est une calamité

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
241173121912
2
O. Marseille
2211713251114
3
Lens
221171317107
4
LOSC Lille
2011623231310
5
Monaco
201162323176
6
O. Lyonnais
201162316124
7
Strasbourg
191161422166
8
Nice
171152416160
9
Toulouse
151143417152
10
Rennes
151136218171
11
Paris
14114251820-2
12
Le Havre
13113441216-4
13
Brest
10112451418-4
14
Angers SCO
1011245815-7
15
Nantes
9112361017-7
16
Lorient
9112361325-12
17
Metz
8112271026-16
18
Auxerre
711218717-10

Loading