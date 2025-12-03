Nice : Franck Haise déballe tout !

nice franck haise defend ratcliffe apres la polemique haise 3 390453
Annoncé proche de démissionner de ses fonctions à Nice, Franck Haise a finalement renouvelé son souhait de réussir sur le banc des Aiglons. Dans une interview, il confirme avoir voulu partir après les faits de violence survenus dimanche dernier.
C'est la crise totale à Nice. La sixième défaite consécutive, face à Lorient (3-1), était visiblement celle de trop pour les supporters. C'est au nombre de 400 qu'ils ont attendu le retour de leur équipe au centre d'entrainement du Gym dimanche soir après la déroute dans le Morbihan. Cagoulés, vêtus de noir, certains d'entre eux ont profité de l'occasion pour s'en prendre physiquement au directeur sportif Florian Maurice, mais aussi et surtout à Terem Moffi et Jérémie Boga, tous les deux en arrêt de travail depuis les événements.
Dans la foulée, Franck Haise a sérieusement songé à démissionner, quitte à s'asseoir sur 43 mois de salaire. Mais après une réunion avec ses joueurs ce mercredi, il a finalement changé d'avis, convaincu qu'il peut encore renverser la vapeur. Dans L'Equipe, il a argumenté son choix.

Franck Haise sort du silence

« Mon choix arrive après deux jours et demi de réflexion. Il s'est passé beaucoup de choses depuis dimanche soir. Ce qu'on a vécu est inacceptable, quel que soit le métier que l'on fait. (...) J'ai vraiment pensé à rompre mon engagement avec le club. Plus que penser, même. Mais je reste pour l'humain. Cette nuit, je ne dormais pas et je me suis dit que je ne pouvais pas lâcher. On doit assumer le défi que représente la situation, et je suis sûr de vouloir me battre. Mes joueurs ? Je pense qu'ils s'attendaient à ce que je démissionne. J'en ai vu certains rassurés parce que je ne quitte pas le navire. Rester car je n'ai pas d'accord financier ? C'est complètement faux ! L'accord, on l'avait. Mes agents peuvent le confirmer, le club peut le confirmer. Je n'ai rien demandé, j'étais prêt à m'asseoir sur mes 43 mois de salaire. Ce n'est absolument pas par rapport à ça que je suis resté, ça n'a jamais été une question d'argent, et avec moi, ce sera toujours une question de valeurs humaines », a déclaré Franck Haise au quotidien sportif français.

