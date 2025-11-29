Nice et Franck Haise, la guerre a commencé

ICONSPORT_271288_0188
En crise avec l’OGC Nice, Franck Haise s’est dit prêt à partir à condition que ses dirigeants le licencient. L’entraîneur du Gym ne semble pas disposé à abandonner ses indemnités de départ. Ce que la direction azuréenne a bien compris.
L’OGC Nice continue de s’enfoncer. Corrigés par le FC Porto (3-0) jeudi en Ligue Europa, avec un but concédé après seulement 18 secondes, les Aiglons viennent de perdre leurs cinq derniers matchs toutes compétitions confondues. La série affecte particulièrement Franck Haise. A tel point que l’entraîneur niçois a proposé de quitter le Gym après la déroute contre l’Olympique de Marseille (1-5) vendredi dernier.
« J'ai eu des échanges téléphoniques avec Franck après la défaite contre Marseille, a confirmé le président de l’OGCN Fabrice Bocquet à L’Equipe. Il m'a proposé de partir sans démissionner et je lui ai dit que je n'étais pas favorable à cette solution. » Reste à savoir si le dirigeant croit toujours son coach capable d’inverser la situation. Ou s’il refuse de payer de grosses indemnités pour le technicien prolongé jusqu’en 2029 en septembre dernier. En tout cas, les autres dirigeants du club sont sur la même longueur d’onde.
« Il a également eu des échanges au téléphone dimanche avec Florian Maurice, le directeur sportif du club, lequel était sur la même ligne que moi, a confié Fabrice Bocquet. Et le lundi, Jean-Claude Blanc (CEO d'Ineos Sport) et Franck se sont vus au club, et Jean-Claude a également dit à Franck qu'il n'était pas favorable à cette idée. Ensuite, nous avons eu une réunion de travail tous les quatre (Blanc, Bocquet, Haise et Maurice) avec le staff de Franck dans laquelle nous avons évoqué ce que nous pouvions faire tous ensemble pour redresser la situation. »

« Il y a un travail au quotidien à améliorer, il y aura une fenêtre au mercato d'hiver qui pourra nous aider mais qui ne doit pas être considérée comme la solution à tous nos problèmes. Une chose est sûre, ce n'est pas la solution de voir Franck partir. Ce que je retiens dans le discours de Franck, c'est son envie de continuer. Il a dit qu'il ne voulait pas jeter l'éponge et ne voulait pas abandonner ses joueurs et c'est l'essentiel. Il faut être résilient, faire preuve d'unité. Je me suis battu il y a un an et demi pour que Franck et son staff nous rejoignent », a rappelé le président du Gym dans un habile jeu de communication.
