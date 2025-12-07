ICONSPORT_279292_0140

Nice envoyé brutalement en Ligue 2

Ce dimanche en Ligue 1 face à Angers, l'OGC Nice a de nouveau perdu. La situation devient plus que critique et une descente à l'échelon inférieur est désormais crainte.
L'OGC Nice s'est enfoncé un peu plus de la crise ce dimanche suite à son revers à domicile face au SCO d'Angers. Les Aiglons, qui évoluaient dans une atmosphère pesante et hostile à l'Allianz Riviera, n'auront pas su venir à bout d'Angevins solidaires et efficaces. Cette défaite contre le SCO fait descendre encore un peu plus les hommes de Franck Haise au classement. Et c'est désormais le pire qui est craint par les fans et observateurs du club azuréen. Désormais, une descente en Ligue 2 doit désormais être envisagée.

Nice, ça commence à faire peur 

Sur les réseaux sociaux, dont X, certains internautes fans de Nice ont tiré la sonnette d'alarme. On pouvait notamment voir comme commentaires : « Je préfère descendre en Ligue 2 avec les joueurs que j’ai vus sur les 20 dernières minutes + Nguene que toutes les pseudos starlettes qui ont marché pendant 60 minutes hors Diop ! Allez bonnes fêtes c’était ma dernière de l’année au stade »« Plus ça avance, plus je me dis qu'il y a un vraiment un monde où l'OGC Nice descend en Ligue 2 en fin de saison… »« Pas envie de faire une énième vidéo sur Nice. Je ne suis même plus énervé, juste résigné face à tant de bêtise et d'incompétence. On fonce droit vers la Ligue 2, et ce sera totalement mérité. Dirigeants, joueurs, allez tous vous faire fou*re »« Nice et Nantes ça doit aller en L2 dès cette saison c'est 2 équipes pitoyables du championnat » ou encore « C'était la chronique d'un désastre annoncé de toute façon Nice cette saison… ».

Après 15 journées de Ligue 1, l'OGC Nice est 12e avec 17 points au compteur. Les Aiglons pourraient encore baisser au classement en fonction des résultats de la concurrence ce dimanche. Lors de la prochaine journée de championnat, Nice ira sur la pelouse du RC Lens, leader de Ligue 1. Pas de quoi s'avancer confiant pour les troupes de Franck Haise.
