L1 : Angers punit un Nice en perdition

Ce qui est raciste c'est de ne pas se sentir représenté par des joueurs qui portent le maillot de ton pays et disposent de sa nationalité et n'ont pas la même couleur de peau que toi.
"Et c'est comme ça qu'on passe certainement à côté d'un Platini ou d'un Messi" On est sur une série de 2 finales de coupes du monde d'affilées qui fait mieux au 21ème siècle ? Série en cours... alors Ok il y a le coté factuel mais on ne passe pas à coté d'un Platini c'est faux.
😆🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦
Der Zakarian rodé ?
N'importe quoi ? Déjà l'âge le désir de françisé l'équipe et sa polyvalence . De plus il est moins souvent blessé que Rashford .
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|34
|15
|11
|1
|3
|26
|13
|13
|33
|15
|10
|3
|2
|32
|12
|20
|29
|15
|9
|2
|4
|35
|15
|20
|29
|15
|9
|2
|4
|29
|17
|12
|24
|14
|7
|3
|4
|21
|15
|6
|24
|15
|6
|6
|3
|24
|23
|1
|23
|15
|7
|2
|6
|26
|26
|0
|22
|15
|7
|1
|7
|25
|20
|5
|20
|15
|5
|5
|5
|21
|19
|2
|19
|15
|5
|4
|6
|20
|24
|-4
|19
|15
|5
|4
|6
|13
|17
|-4
|17
|15
|5
|2
|8
|19
|27
|-8
|15
|14
|4
|3
|7
|21
|26
|-5
|14
|14
|3
|5
|6
|13
|21
|-8
|14
|14
|3
|5
|6
|18
|28
|-10
|11
|15
|2
|5
|8
|13
|24
|-11
|11
|14
|3
|2
|9
|14
|31
|-17
|9
|14
|2
|3
|9
|8
|20
|-12
"Il s'amuse" 😮💨 𝑯𝒊𝒎𝒂𝒅 𝑨𝒃𝒅𝒆𝒍𝒍𝒊 dans son jardin 🇩🇿 #OGCNSCO