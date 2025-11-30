Nice annonce son prochain grand objectif

En chute libre en Ligue 1, l'OGC Nice assure qu'il va désormais devoir penser au maintien tant Franck Haise semble à court de solutions.

Avec une série de six défaites consécutives, l’OGC Nice est en train de toucher le fond dangereusement. Habitué à couler en Europa League, les Aiglons ne se réveillent même pas en championnat. Ils ont perdu nettement à Lorient et tombent à la 10e place de Ligue 1. Et dans des propos peu rassurants, Franck Haise a expliqué que cette chute pourrait bien se prolonger au point d’obliger son équipe à se battre pour sauver sa place en Ligue 1.

« Je n'arrive pas à faire un groupe et une équipe qui a envie de faire les choses les uns pour les autres. Dès qu'il y a un grain de sable, ça s'effrite totalement. Ça, ce sont les équipes qui doutent mais pour notre cas, c'est qu'on n'a pas suffisamment envie de faire les choses les uns pour les autres. Ça, c'est la base d'une équipe quels que soient ses qualités et son niveau. Qu'ils soient conscients d'une chose : aujourd'hui, c'est pour le maintien qu'on va se battre, ça, c'est la réalité. Pour y parvenir, il faut beaucoup plus de valeurs humaines que ce qu'on donne pour le moment », a livré l’entraineur de l’OGC Nice, qui a répété qu’il était là au quotidien pour essayer de remettre l’équipe sur de bons rails. Sous-entendu : ce sont aux dirigeants de prendre leurs responsabilités s’ils ne sont pas satisfaits de l’entraîneur actuellement en place.