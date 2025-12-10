ICONSPORT_187506_0049

Nice appelle un ancien du PSG pour se sauver

OGC Nice10 déc. , 14:30
parCorentin Facy
L’OGC Nice, qui reste sur sept défaites de suite toutes compétitions confondues, dégringole au classement. 12e de Ligue 1, le club azuréen souhaite recruter un ancien défenseur du PSG.
En crise en raison de ses résultats décevants en coupe d’Europe mais aussi en Ligue 1, l’OGC Nice doit en plus gérer la colère de ses supporters. Terem Moffi et Jérémie Boga sont en arrêt de travail après avoir été frappés au retour du match à Lorient il y a une semaine, un contexte qui place logiquement l’équipe de Franck Haise dans une grosse galère. Le club détenu par Ineos espère néanmoins profiter du mercato hivernal pour se renforcer et ainsi éviter la catastrophe, à savoir une relégation en Ligue 2.

Nice fonce sur Abdou Diallo 

Ancien de la Ligue 1, où il est passé par Monaco mais bien sûr aussi le Paris Saint-Germain, Abdou Diallo fait partie des pistes explorées par l’état-major niçois selon Foot Mercato. Le média spécialisé explique que l’international sénégalais, qui évolue au Qatar depuis 2023, plaît beaucoup à la direction du Gym. Il faut dire que malgré son exil dans un championnat exotique, le défenseur de 29 ans reste un joueur référencé, notamment sur le continent africain, où il fait partie des capitaines de la sélection sénégalaise. Un retour en Europe est perçu d’un bon oeil par Abdou Diallo, qui ne dirait sans doute pas non à une aventure à Nice.
L’ancien joueur du PSG sait qu’il sera titulaire sur la Côte d’Azur et que cela peut lui être bénéfique, notamment dans l’optique de sécuriser sa place dans le groupe sénégalais pour la Coupe du monde 2026 aux Etats-Unis. Nice s’est donc renseigné et aimerait rafler la mise même si pour cela, il faudra venir à bout de la concurrence de l’Olympiakos. En effet, le club grec est également très chaud pour accueillir Abdou Diallo. Reste à voir qui soumettra l’offre la plus attractive, à la fois au club d’Al-Duhail mais également au joueur de 29 ans.

0
Derniers commentaires

PSG puis City, Donnarumma est toujours un boulet

Ah bon ? Pourtant on nous disait qu'on était débiles de l'avoir laissé filer et que c'était le top du top à City

Letexier arbitre d'OM-Monaco, ça grogne à Marseille

Ah les chouineuses....à chaque match contre un gros club c'est pareil, de vraies fiottes, uniquement parce qu'elles se chient dessus.

Indice UEFA : L’OM et Monaco font décoller la France

Ne raconte pas n'importe quoi. Les 2 dernieres campagnes européènes de l'OM c'est demi de conference et demi d'europa league donc pour ton pas terrible tu repasseras.

Le PSG et M6 offrent un match gratuit pour Noël

Dixit un marseillais qui encore la veille aurait perdu sans le var....va pleurer au bistrot

OM : Mason Greenwood reçoit des notes historiques

Et dire que certains le comparaient avec Fofana de Lyon 🤣😂🤣

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
34151113261313
2
Paris Saint Germain
33151032321220
3
O. Marseille
2915924351520
4
LOSC Lille
2915924291712
5
O. Lyonnais
241573521165
6
Rennes
241566324231
7
Monaco
231572626260
8
Strasbourg
221571725205
9
Toulouse
201555521192
10
Brest
19155462024-4
11
Angers SCO
19155461317-4
12
Nice
17155281927-8
13
Lorient
17154561928-9
14
Paris
16154472126-5
15
Le Havre
15153661321-8
16
Auxerre
12153391121-10
17
Nantes
11152581324-11
18
Metz
111532101534-19

