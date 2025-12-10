Nice appelle un ancien du PSG pour se sauver

L’OGC Nice, qui reste sur sept défaites de suite toutes compétitions confondues, dégringole au classement. 12e de Ligue 1, le club azuréen souhaite recruter un ancien défenseur du PSG.

En crise en raison de ses résultats décevants en coupe d’Europe mais aussi en Ligue 1, l’OGC Nice doit en plus gérer la colère de ses supporters. Terem Moffi et Jérémie Boga sont en arrêt de travail après avoir été frappés au retour du match à Lorient il y a une semaine, un contexte qui place logiquement l’équipe de Franck Haise dans une grosse galère. Le club détenu par Ineos espère néanmoins profiter du mercato hivernal pour se renforcer et ainsi éviter la catastrophe, à savoir une relégation en Ligue 2.

Nice fonce sur Abdou Diallo

Ancien de la Ligue 1, où il est passé par Monaco mais bien sûr aussi le Paris Saint-Germain, Abdou Diallo fait partie des pistes explorées par l’état-major niçois selon Foot Mercato. Le média spécialisé explique que l’international sénégalais, qui évolue au Qatar depuis 2023, plaît beaucoup à la direction du Gym. Il faut dire que malgré son exil dans un championnat exotique, le défenseur de 29 ans reste un joueur référencé, notamment sur le continent africain, où il fait partie des capitaines de la sélection sénégalaise. Un retour en Europe est perçu d’un bon oeil par Abdou Diallo, qui ne dirait sans doute pas non à une aventure à Nice.

L’ancien joueur du PSG sait qu’il sera titulaire sur la Côte d’Azur et que cela peut lui être bénéfique, notamment dans l’optique de sécuriser sa place dans le groupe sénégalais pour la Coupe du monde 2026 aux Etats-Unis. Nice s’est donc renseigné et aimerait rafler la mise même si pour cela, il faudra venir à bout de la concurrence de l’Olympiakos. En effet, le club grec est également très chaud pour accueillir Abdou Diallo. Reste à voir qui soumettra l’offre la plus attractive, à la fois au club d’Al-Duhail mais également au joueur de 29 ans.